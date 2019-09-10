Как подчеркивается в заявлении МВФ, темпы роста экономики слишком низкие, из-за чего разрыв между уровнями доходов Украины и других стран не сокращается. Также в миссии считают важным минимизировать фискальные расходы на реорганизацию и ликвидацию банков в стране.

В МВФ заявили о низких темпах роста экономики Украины

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