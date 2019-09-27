Миссия Международного валютного фонда отметила слишком низкие темпы роста экономики Украины, а также важность сохранения независимости Центробанка страны. Ранее сообщалось, что Украина в рамках новой программы помощи от МВФ получит кредит в размере 5 млрд долларов.

В МВФ заявили о слишком низких темпах роста украинской экономики

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