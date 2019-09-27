Экономика
Экономика сегодняВ МВФ заявили о слишком низких темпах роста украинской экономики
Миссия Международного валютного фонда отметила слишком низкие темпы роста экономики Украины, а также важность сохранения независимости Центробанка страны. Ранее сообщалось, что Украина в рамках новой программы помощи от МВФ получит кредит в размере 5 млрд долларов.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 19:47, Вашингтон
Политика
CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 19:11
Экономика
S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 19:16
Культура
Компания MSI едет на «ИгроМир 2019»
Участники соревнования получат возможность проявить свои экстраординарные способности и побороться за ценные призы.
Srnsk вчера в 08:10
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Происшествия
Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей
ТАСС вчера в 01:45
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Космос
На орбиту запустят два российских интеллектуальных спутника «Танюша»
Еще два российских микроспутника "Танюша" запустят на орбиту в конце 2019 года, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов.
РИА Новости 25 сентября в 19:43
Происшествия
Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах
Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
РБК 16:02
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Армия и оружие
Опубликованы кадры первого совместного полета БПЛА «Охотник» и Су-57
Новейший военный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» совершил первый совместный полет с самолетом-лидером Су-57.
Известия 06:29
Политика
МИД РФ рассмотрит запрос о лишении DW аккредитации, если он поступит
В МИД России готовы рассмотреть запрос о лишении аккредитации немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, если документ поступит от Госдумы РФ.
Вести.Ru 09:36
Политика
Трамп продлил финансирование правительства до 21 ноября
Президент США Дональд Трамп подписал одобренную ранее Конгрессом США резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября.
ТАСС 18:40
Здоровье
Володин: главврачи государственных клиник получают больше губернаторов
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заверил власти и жителей Саратовской области, что в отдаленных районах региона не придется закрывать ни одну больницу — напротив, медицинские учреждения будут усилены новыми кадрами.
Инфо24 12:14
Политика
Лавров отметил отсутствие приличия у американских политиков
Нарушением принципов дипломатии и приличия назвал ситуацию с публикацией текста разговора президентов США и Украины министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 сентября во время пресс-конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Красная весна 17:58
Политика
ВТО одобрила дополнительные пошлины США на аэрокосмические товары ЕС
Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила США ввести дополнительные импортные пошлины на аэрокосмическую продукцию Евросоюза общей стоимостью в $7,5 млрд.
Rambler News Service вчера в 14:11
Кино
Федор Добронравов рассказал о съемках продолжения сериала «Сваты»
Российский актер Федор Добронравов рассказал, что половина нового 7-го сезона сериала «Сваты» уже снята, сообщают 25 сентября «Известия».
REGNUM 25 сентября в 08:32
Здоровье
Что свидетельствует о проблемах с печенью, поведали эксперты
Эксперты поведали, что может свидетельствовать о наличии проблем с печенью.
Питерские заметки 05:44
Общество
Российскую учительницу уволили за старые эротические фото с мужем
Педагог из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу тренера по кикбоксингу в детско-юношеском центре, когда обнаружились ее эротические фотографии, опубликованные в соцсетях 10 лет назад.
Lenta.ru вчера в 13:43
Происшествия
В Испании по запросу США задержан россиянин
По данным газеты Las Provincias, россиянин Александр К. прибыл в Испанию с супругой и семилетним сыном. Он был задержан по запросу ФБР.
ТАСС 17:23
Экономика
Мошенники стали чаще звонить россиянам с подменой номеров банков
Летом 2019 года в России резко выросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и данные Банка России.
Интерфакс 03:23
Футбол
Глушаков вспомнил встречу с Хави
Спорт-Экспресс 13:24
Происшествия
В скрытом подвале китайского чиновника нашли почти 14 тонн золота
В скрытом подвале бывшего градоначальника города Ганьчжоу Чжан Ци китайская полиция нашла слитки золота общим весом в 13, 5 тонн.
Бизнес и территория вчера в 09:51
Политика
Лавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН
Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание госсекретаря США Майка Помпео на неприемлемость ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщили журналистам в МИД РФ.
РИА Новости 13:22
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 11:30
Технологии
Boston Dynamics начала продажи робопсов
Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.
Профиль вчера в 13:18
Кино
Фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" не планирует выпускать фильм режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" в российский прокат.
ТАСС 25 сентября в 08:26
Политика
США вводят санкции против Рауля Кастро
Соединенные Штаты вводят санкции в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи.
ТАСС вчера в 13:01
Общество
В Минздраве отметили важность закона о запрете курения на балконе
Минздрав РФ положительно оценивает изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь, а также курить на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 18:08
Игры
Авторы классических игр серии The Elder Scrolls готовят новую RPG
Бывшие разработчики серии игр The Elder Scrolls основали студию OnceLost Games и намереваются выпустить масштабную RPG с открытым миром, современными графическими технологиями и продуманным игровым дизайном.
Игромания.ру вчера в 03:30