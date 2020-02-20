Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС. Как рассказали спасатели, двое членов экипажа и пассажиры смогли самостоятельно покинуть самолет.
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Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

РИА Новости01:39

СК показал видео с места жесткой посадки самолета в Магадане

РБК01:56

Минздрав Колымыи: 9 пассажиров упавшего в Магадане самолета Ан-2 отпущены домой после обследования

Колыма-информ01:42

Последние новости падения самолета в Магадане: заведено уголовное дело. У 5-х пассажиров сломан позвоночник

Весьмавчера в 23:23

Самолет Ан-2 упал с высоты 10 метров при взлете в Магадане

РЕН ТВвчера в 19:38

Сергей Чеканов: 5 пассажиров Ан-2 – в больнице с компрессионными переломами позвоночника

MagadanMedia.ruвчера в 22:50

Жесткая посадка Ан-2 в Магадане. Главное

ТАССвчера в 23:31
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Общество

Лайнер с украинцами из Китая застрял в небе над Харьковской областью

Украина.ру 01:56
Общество

Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку

Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 06:32
Происшествия

Стрелок из Ханау оставил видеообъяснение

Стрелок из немецкого города Ханау оставил, по сообщениям СМИ, письменное признание и видеообъяснение своих действий.
iReactor 01:34
Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

ТАСС 00:16
Происшествия

Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Интерфакс вчера в 23:32
Общество

«Роскосмос» заменит экипаж новой экспедиции к МКС

Ведомости вчера в 12:04
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии

В сети разместили видео, вероятно, конфликта российских и американских военных в Сирии, на котором видно, что противостояние происходило между боевыми машинами сторон.
Газета.Ru 01:31
Политика

Путин объяснил отставку Медведева

Президент России Владимир Путин 20 февраля в интервью журналисту Андрею Ванденко объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева тем, что по ключевым направлениям реализации нацпроектов должны заниматься люди с современной подготовкой и настроенностью на конечный результат.
Известия 01:44
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета 18 февраля в 03:53
Здоровье

В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся

В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
ToDay News Ufa вчера в 23:37
Общество

Названы самые популярные подарки мужчинам на 23 февраля

Самыми популярными подарками мужчинам к Дню защитника Отечества от российских женщин оказались предметы гардероба.
Lenta.ru вчера в 02:17
Гаджеты

Google неожиданно выпустила Android 11

Как и полагается, Android 11 Developer Preview пока можно установить лишь на смартфоны Google Pixel, хотя первые модели в списке совместимости уже отсутствуют.
iXBT.com вчера в 14:14
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском вчера в 09:09
Здоровье

В Минздраве рассказали об анализе лекарств от муковисцидоза

Росздравнадзор не выявил существенной разницы между оригинальными и воспроизведенными препаратами для лечения муковисцидоза, работа по сравнению лекарств продолжается, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости вчера в 06:21
Происшествия

Петербуржец, подозреваемый в убийстве матери, сбежал по дороге в суд

Алексей Толчин, подозреваемый в убийстве своей матери, должен был оказаться на судебном заседании, однако сбежал по дороге в суд.
Gazeta.SPb вчера в 11:36
Экономика

Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
RT на русском вчера в 16:30
Происшествия

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

РБК вчера в 22:43
Общество

Якубович предложил начислять министру труда минимальную пенсию

Якубович считает, что, если бы министр труда и социального обеспечения России получал бы 23 тысячи рублей в месяц или минимальную пенсию, то вопрос с низкими пенсиями в стране был бы «довольно быстро» решен.
RuNews24.ru вчера в 13:16
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Футбол

Черышев установил новый рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов

Газета.Ru вчера в 17:36
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости вчера в 10:09
Происшествия

СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ

Гражданина КНР, приехавшего в Курскую область в конце прошлого года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его соотечественники, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 00:25
Здоровье

Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК

Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
RT на русском вчера в 12:50
Происшествия

В Крыму машина задавила двух женщин, переходивших дорогу

Две женщины, переходившие дорогу в Симферопольском районе Крыма, погибли в результате наезда автомобиля, сообщила пресс-служба ГУМВД по республике.
РИА Новости 00:30
Политика

Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Существует реальная опасность того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
REGNUM вчера в 21:38
Происшествия

В Хабаровске вынесли приговор планировавшему теракт в школе студенту

Первый Восточный окружной военный суд Хабаровска приговорил к восьми годам лишения свободы 19-летнего студента Александра Онуфриенко, планировавшего организовать теракт в своей бывшей школе.
RT на русском вчера в 20:54
Общество

Песков не комментирует решение о выплате Россией 50 млрд по делу ЮКОСа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение Апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
РЕН ТВ 18 февраля в 04:51
Шоу-бизнес

Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале про вампиров

Российская актриса Татьяна Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале Антона Маслова «Вампиры средней полосы».
ФАН 18 февраля в 17:27
Общество

ФСБ раскрыла крупную сеть подпольных оружейников в 19 регионах

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 регионов России.
Известия 01:39
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым

Газета.Ru 18 февраля в 22:49
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