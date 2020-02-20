Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
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Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна), сообщается на сайте
 управления СКР.
Коммерсантъвчера в 23:57

Подробнее о событии

Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета в Магадане

РБК00:30

Названы возможные причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане

РИА Новостивчера в 22:15

Сергей Чеканов: 5 пассажиров Ан-2 – в больнице с компрессионными переломами позвоночника

MagadanMedia.ruвчера в 22:50

Последние новости падения самолета в Магадане: заведено уголовное дело. У 5-х пассажиров сломан позвоночник

Весьмавчера в 23:23

Самолет Ан-2 упал с высоты 10 метров при взлете в Магадане

РЕН ТВвчера в 19:38

Пилоты упавшего в Магадане самолета направлены на медицинское освидетельствование

Колыма-информвчера в 23:29

Жесткая посадка Ан-2 в Магадане. Главное

ТАССвчера в 23:31
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Происшествия

Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс вчера в 23:45
Космос

Корпорация «Энергия» лишилась контракта на изготовление спутника для Анголы

Один из самых проблемных международных проектов России в космической сфере – изготовление нового спутника AngoSat-2 для министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы – завершится не ранее марта 2022 г. Об этом «Ведомостям» рассказали два топ-менеджера предприятий космической промышленности и подтвердил собеседник, близкий к аппарату правительства.
Ведомости 18 февраля в 16:51
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в Германии найден мёртвым

Предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау найден мёртвым в своём доме.
RT на русском вчера в 23:28
Политика

Посол РФ назвал кощунством резолюцию Эстонии по Второй мировой войне

Резолюция парламента Эстонии о роли СССР в начале Второй мировой войны является кощунством и откровенно недружественным актом, заявил посол РФ в Эстонии Александр Петров.
ФАН вчера в 11:55
Шоу-бизнес

Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом

Певица родила сына, но из-за обилия концертов не могла уделять ему достаточно времени.
StarHit.ru вчера в 05:00
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Экономика

Зарплаты россиян выросли быстрее цен за десятилетие

Зарплаты россиян за последние десять лет увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном, в то время как цены цены выросли вдвое.
Lenta.ru вчера в 18:33
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском вчера в 09:09
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости вчера в 08:56
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 09:26
Экономика

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
ТАСС 00:16
Общество

Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Lenta.ru вчера в 23:21
Армия и оружие

Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

РИА Новости вчера в 13:01
Хоккей

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:30
Космос

В РФ думают о создании дирижаблей для обеспечения пилотируемых пусков

"По мнению конструкторов и специалистов, использование дирижаблей для поисково-спасательного обеспечения космических полетов, решения ряда актуальных задач, стоящих перед современной пилотируемой космонавтикой, вполне логично и потенциально возможно", - заявил Кузнецов.
РИА Новости вчера в 19:15
Авто

Jaguar Land Rover представил беспилотник

Всего будет разработано 20 единиц JLR Project Vector. Тем временем опубликованы фото тестовых заездов нового Range Rover Sport.
ГЛАС.RU вчера в 00:32
Кино

Как снимался фильм «Калашников»

RT на русском 18 февраля в 12:29
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

Известия вчера в 15:19
Общество

Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая

Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.
Известия вчера в 06:35
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
РИА Новости вчера в 07:10
Кино

Фотография Нео и Тринити из новой «Матрицы» появилась в Сети

Снимок, сделанный во время со съемок "Матрицы 4" с Киану Ривзом в роли Нео и Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити, опубликовали в Сети, сообщает Independent.
Народные новости вчера в 12:10
Здоровье

Врач отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией в Прикамье

Врач поликлиники поселка Ныроб в Прикамье отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией.
Аргументы недели 18 февраля в 03:56
Политика

Коммунисты включили сирены и блокировали работу облдумы

Члены фракции КПРФ, ранее вступавшие против инициатив коллег по изменению процедур деятельности заксобрания, блокировали работу и устроили коллективную акцию протеста.
Взгляд-инфо вчера в 07:48
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Московский Комсомолец вчера в 11:32
Биатлон

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира

Советский спорт вчера в 09:52
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