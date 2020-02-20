Происшествия
Вести.RuВ Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие
Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
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с чего всё началось
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна), сообщается на сайте управления СКР.Коммерсантъвчера в 23:57
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Сергей Чеканов: 5 пассажиров Ан-2 – в больнице с компрессионными переломами позвоночника
MagadanMedia.ruвчера в 22:50
Пилоты упавшего в Магадане самолета направлены на медицинское освидетельствование
Колыма-информвчера в 23:29
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Происшествия
Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Космос
Корпорация «Энергия» лишилась контракта на изготовление спутника для Анголы
Один из самых проблемных международных проектов России в космической сфере – изготовление нового спутника AngoSat-2 для министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы – завершится не ранее марта 2022 г. Об этом «Ведомостям» рассказали два топ-менеджера предприятий космической промышленности и подтвердил собеседник, близкий к аппарату правительства.
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в Германии найден мёртвым
Предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау найден мёртвым в своём доме.
Политика
Посол РФ назвал кощунством резолюцию Эстонии по Второй мировой войне
Резолюция парламента Эстонии о роли СССР в начале Второй мировой войны является кощунством и откровенно недружественным актом, заявил посол РФ в Эстонии Александр Петров.
Шоу-бизнес
Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом
Певица родила сына, но из-за обилия концертов не могла уделять ему достаточно времени.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Экономика
Зарплаты россиян выросли быстрее цен за десятилетие
Зарплаты россиян за последние десять лет увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном, в то время как цены цены выросли вдвое.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты
«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
Экономика
Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes
Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
Общество
Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии
Армия и оружие
Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
Хоккей
Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Космос
В РФ думают о создании дирижаблей для обеспечения пилотируемых пусков
"По мнению конструкторов и специалистов, использование дирижаблей для поисково-спасательного обеспечения космических полетов, решения ряда актуальных задач, стоящих перед современной пилотируемой космонавтикой, вполне логично и потенциально возможно", - заявил Кузнецов.
Авто
Jaguar Land Rover представил беспилотник
Всего будет разработано 20 единиц JLR Project Vector. Тем временем опубликованы фото тестовых заездов нового Range Rover Sport.
Кино
Как снимался фильм «Калашников»
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла
Общество
Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая
Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
Кино
Фотография Нео и Тринити из новой «Матрицы» появилась в Сети
Снимок, сделанный во время со съемок "Матрицы 4" с Киану Ривзом в роли Нео и Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити, опубликовали в Сети, сообщает Independent.
Здоровье
Врач отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией в Прикамье
Врач поликлиники поселка Ныроб в Прикамье отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией.
Политика
Коммунисты включили сирены и блокировали работу облдумы
Члены фракции КПРФ, ранее вступавшие против инициатив коллег по изменению процедур деятельности заксобрания, блокировали работу и устроили коллективную акцию протеста.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии
В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Биатлон