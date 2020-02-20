с чего всё началось

Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.

В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

Происшествия Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

Космос Корпорация «Энергия» лишилась контракта на изготовление спутника для Анголы Один из самых проблемных международных проектов России в космической сфере – изготовление нового спутника AngoSat-2 для министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы – завершится не ранее марта 2022 г. Об этом «Ведомостям» рассказали два топ-менеджера предприятий космической промышленности и подтвердил собеседник, близкий к аппарату правительства.

Политика Посол РФ назвал кощунством резолюцию Эстонии по Второй мировой войне Резолюция парламента Эстонии о роли СССР в начале Второй мировой войны является кощунством и откровенно недружественным актом, заявил посол РФ в Эстонии Александр Петров.

Экономика Зарплаты россиян выросли быстрее цен за десятилетие Зарплаты россиян за последние десять лет увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном, в то время как цены цены выросли вдвое.

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Политика Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.

Космос В РФ думают о создании дирижаблей для обеспечения пилотируемых пусков "По мнению конструкторов и специалистов, использование дирижаблей для поисково-спасательного обеспечения космических полетов, решения ряда актуальных задач, стоящих перед современной пилотируемой космонавтикой, вполне логично и потенциально возможно", - заявил Кузнецов.

Авто Jaguar Land Rover представил беспилотник Всего будет разработано 20 единиц JLR Project Vector. Тем временем опубликованы фото тестовых заездов нового Range Rover Sport.

Общество Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.

Политика Коммунисты включили сирены и блокировали работу облдумы Члены фракции КПРФ, ранее вступавшие против инициатив коллег по изменению процедур деятельности заксобрания, блокировали работу и устроили коллективную акцию протеста.

Спорт Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.

Экономика На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.