Происшествия
REGNUMСтали известны причины падения самолёта Ан-2 в Магадане
Как сообщало ИА REGNUM, на борту упавшего 20 февраля в Магадане самолета Ан-2 находилось 14 человек, три из которых — члены экипажа.
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Происшествия
ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов
ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Политика
Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом
Существует реальная опасного того, что Россия договорится западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
Кино
Премьера фильма «Калашников» прошла в Москве
Премьерный показ фильма о легендарном конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове прошел в минувший вторник в киноцентре «Октябрь».
Хоккей
Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»
Встреча получилась результативной: на двоих команды забросили девять шайб. Итоговый счет – 6:3 в пользу гостей.
Происшествия
В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
Происшествия
Свердловский чиновник признал вину по делу «Титановой долины»
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.
Волейбол
Казанский «Зенит» обыграл «Халькбанк» в Лиге чемпионов
В матче группового этапа Лиги чемпионов по волейболу среди мужчин казанский "Зенит" дома обыграл турецкий "Халькбанк" (3:1).
Биатлон
Бё: получил много весёлых отзывов на коллаж о чаепитии с Логиновым
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что получил много положительных отзывов на коллаж в социальных сетях, на котором он пьёт чай вместе с россиянином Александром Логиновым.
Общество
В Совфеде ответили Якубовичу на жалобы о пенсии
Экономика
Барнаульский аэропорт перейдет под контроль «Новапорта»
Контроль над большей частью акций авиапредприятия «Алтай» в Барнауле перейдёт компании «Новапорт».
Театры
Константин Богомолов поставит «Кармен» в Пермском театре
Пермский театр оперы и балета предложил режиссёру Константину Богомолову поставить оперу Ж. Бизе «Кармен».
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Общество
В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа
В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
Здоровье
В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся
«Есть пациенты, которые считались вылеченными, тесты на коронавирус стали отрицательными, а потом, когда они возвращались домой, тест снова показывал положительный результат», - говорит профессор о случаях из практики в Ухане.
Экономика
Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
Английский "Тоттенхэм" на своем поле уступил немецкому "Лейпцигу" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Космос
Облучение космических туристов сравнили с Чернобылем
Туристы, которые отправятся на корабле Crew Dragon Илона Маска на рекордную высоту 1000 километров, получат дозу радиации, близкую к допустимой за год у ликвидаторов аварии в Чернобыле.
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Космос
Китай успешно запустил четыре экспериментальных спутника
Китай вывел в четверг на орбиту четыре экспериментальных спутника.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Политика
Зеленский назвал треплом обвинившего его в уклонении от армии майора
Шоу-бизнес
С Аль Пачино расстались из-за 39-летней разницы в возрасте
Израильская актриса Мейталь Дохан рассталась с 79-летним Аль Пачино из-за разницы в возрасте.