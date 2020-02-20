Происшествия

REGNUMREGNUMСтали известны причины падения самолёта Ан-2 в Магадане

Как сообщало ИА REGNUM, на борту упавшего 20 февраля в Магадане самолета Ан-2 находилось 14 человек, три из которых — члены экипажа.
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Следствие назвало возможные причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане

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Появились версии, почему в Магадане упал самолет АН-2. Он спикировал вниз с 10 метров

Весьма21:29

У пятерых пострадавших в аварии самолёта АН-12 в Магадане диагностированы компрессионные переломы позвоночника

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В Магадане при жесткой посадке Ан-2 пострадали семь человек

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Ппрокуратура организовала проверку после жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане

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Сергей Чеканов: 5 пассажиров Ан-2 – в больнице с компрессионными переломами позвоночника

MagadanMedia.ru22:50
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Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Коммерсантъ 21:59
Происшествия

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
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Политика

Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Существует реальная опасного того, что Россия договорится западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
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Кино

Премьера фильма «Калашников» прошла в Москве

Премьерный показ фильма о легендарном конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове прошел в минувший вторник в киноцентре «Октябрь».
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Хоккей

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

Встреча получилась результативной: на двоих команды забросили девять шайб. Итоговый счет – 6:3 в пользу гостей.
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Происшествия

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Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
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Происшествия

Свердловский чиновник признал вину по делу «Титановой долины»

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Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета 20:04
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.
РИА Новости 06:49
Волейбол

Казанский «Зенит» обыграл «Халькбанк» в Лиге чемпионов

В матче группового этапа Лиги чемпионов по волейболу среди мужчин казанский "Зенит" дома обыграл турецкий "Халькбанк" (3:1).
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Биатлон

Бё: получил много весёлых отзывов на коллаж о чаепитии с Логиновым

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что получил много положительных отзывов на коллаж в социальных сетях, на котором он пьёт чай вместе с россиянином Александром Логиновым.
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При стрельбе в Германии погибли восемь человек

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Общество

В Совфеде ответили Якубовичу на жалобы о пенсии

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Экономика

Барнаульский аэропорт перейдет под контроль «Новапорта»

Контроль над большей частью акций авиапредприятия «Алтай» в Барнауле перейдёт компании «Новапорт».
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Театры

Константин Богомолов поставит «Кармен» в Пермском театре

Пермский театр оперы и балета предложил режиссёру Константину Богомолову поставить оперу Ж. Бизе «Кармен».
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Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM 18:50
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС вчера в 10:39
Общество

В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа

В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
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В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся

«Есть пациенты, которые считались вылеченными, тесты на коронавирус стали отрицательными, а потом, когда они возвращались домой, тест снова показывал положительный результат», - говорит профессор о случаях из практики в Ухане.
Московский Комсомолец 13:34
Экономика

Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
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Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

Английский "Тоттенхэм" на своем поле уступил немецкому "Лейпцигу" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости 17:17
Космос

Облучение космических туристов сравнили с Чернобылем

Туристы, которые отправятся на корабле Crew Dragon Илона Маска на рекордную высоту 1000 километров, получат дозу радиации, близкую к допустимой за год у ликвидаторов аварии в Чернобыле.
Lenta.ru 21:20
Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ведомости вчера в 12:32
Космос

Китай успешно запустил четыре экспериментальных спутника

Китай вывел в четверг на орбиту четыре экспериментальных спутника.
ТАСС 18:05
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Московский Комсомолец 11:32
Политика

Зеленский назвал треплом обвинившего его в уклонении от армии майора

Московский Комсомолец 11:19
Армия и оружие

Атакован сирийский город Джебла возле авиабазы Хмеймим

Вести.Ru 16:04
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С Аль Пачино расстались из-за 39-летней разницы в возрасте

Израильская актриса Мейталь Дохан рассталась с 79-летним Аль Пачино из-за разницы в возрасте.
Газета.Ru 14:45
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