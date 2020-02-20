с чего всё началось

В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.

В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета

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