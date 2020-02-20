Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета

В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось
Позже региональное управление МЧС сообщило
 о том, что в результате инцидента пострадали семь человек, который получили различные травмы, не угрожающие жизни.
РБК19:38

Подробнее о событии

В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета

РИА Новости19:43

Самолет Ан-2 упал с высоты 10 метров при взлете в Магадане

РЕН ТВ19:38

Самолёт АН-2 регистрационный номер RA-40642 принадлежащий компании «Т-цемент» совершал рейс Магадан 13-й км – Сеймчан

Колыма-информ21:28

Пилот Ан-2 совершил жесткую посадку вне пределов взлетно-посадочной полосы в Магадане

ТАСС21:05

Упавший в Магадане самолет перевозил вахтовиков. Один пассажир серьезно пострадал

Весьма20:55

В Магадане самолет совершил жесткую посадку сразу после взлета

РБК19:38

Плохое техсостояние или ошибка экипажа могли стать причиной падения Ан-2 в Магадане

MagadanMedia.ru20:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Политика

В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США

Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
RT на русском вчера в 14:38
Гаджеты

Дочерняя компания Сбербанка выпустила для потребителей ТВ-приставку

Со вторник, 18 февраля, в России стартуют продажи ТВ-приставки Okko Smart Box. Гаджет станет первым широко известным устройством компании.
ГТРК Тверь вчера в 04:41
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Происшествия

Не менее восьми человек погибли при стрельбе в немецком городе Ханау

Не менее восьми человек погибли, еще пятеро пострадали при стрельбе в немецком городе Ханау (земля Гессен) с населением около 100 тыс. человек, сообщает Bild.
Интерфакс 18:08
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Учительница выдернула стул из-под подростка, срывавшего урок. В ответ школьник ударил женщину по лицу. Видео появилось в социальных сетях.
Российская газета вчера в 06:15
Кино

Шипенко объяснил успех фильма «Холоп»

NewInform 09:26
Автоспорт

По итогам первого дня тестов Ф1 Mercedes на секунду опередила Ferrari

Третьим день завершил Серхио Перес на Racing Point – новая машина команды Лоуренса Стролла так сильно напоминает чемпионскую W10 2019 года, что в паддоке уже пошли шутки о трех первых позициях Mercedes.
Motorsport.com Россия 12:36
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 06:49
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС вчера в 10:39
Политика

Путин опроверг предположение о распаде «тандема» с Медведевым

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что продолжает работать с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым, несмотря на смену его деятельности.
RT на русском 19:33
Общество

АТОР оценил потери турбизнеса из-за отсутствия китайских туристов

По данным Аналитической службы АТОР, в 2019 г. в низкий сезон – с января по май – в Россию через туроператоров приезжало около 40 000 китайских туристов в месяц.
Ведомости 03:01
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым

Газета.Ru вчера в 22:49
Наука

Лучшей защитой от контузии ученые признали столетнюю каску Адриана

Лучше всего от контузии защищает каска Адриана, а вот у остальных касок показатель защиты оказался практически одинаковым.
Газета DAILY 13:43
Происшествия

Здоровые пассажиры Diamond Princess начали покидать судно

Пассажиры круизного судна Diamond Princess, у которых не было выявлено заражение коронавирусом, начали покидать лайнер, сообщает NHK.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Экономика

ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт

Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
Вести.Ru 06:51
Здоровье

В Минздраве разъяснили содержание приказа об организации медпомощи

Новый приказ Минздрава об изменениях в организации оказания первичной медико- санитарной помощи взрослому населению не лишает граждан возможности получать стоматологическую помощь и не предписывает сокращать стоматологические кабинеты, заявили в пресс-службе ведомства.
Парламентская газета вчера в 01:44
Экономика

Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.
РИА Новости 17:28
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
РИА Новости 20:36
Происшествия

Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в Канаде

По меньшей мере 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей на шоссе 15 в канадском Монреале, сообщили 19 февраля местные СМИ.
Известия 17:14
Здоровье

Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК

Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
RT на русском 12:50
Наука

По функциональным связям головного мозга удалось определить гендер

Ученые из Германии выяснили, что гендер человека можно определить по функциональным связям головного мозга.
Anonsens вчера в 14:42
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи

Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
Политика Сегодня вчера в 20:08
Недвижимость

В России взять ипотеку оказалось выгоднее, чем копить деньги на жилье

Получается, что ипотека позволит оформить в собственность «двушку» на 4 года и 1 месяц раньше, чем аренда, хотя за это придется переплатить 353 тысяч 704 рубля.
ФедералПресс 00:53
Политика

Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Lenta.ru 14:36
Армия и оружие

В порту Триполи армия Хафтара уничтожила турецкое судно с оружием

Новостной фронт вчера в 08:33
Общество

Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Ведомости 12:54
Экономика

В МВФ рассказали о последствиях коронавируса для экономики Китая

Георгиева подчеркнула, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, насколько быстро смогут остановить вспышку китайского вируса.
ГЛАС.RU 09:47
Гаджеты

Стартовали продажи Xiaomi Mi 10 Pro

Поступил в продажу на китайском рынке новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro.
МонаВиста вчера в 04:07
Происшествия

В Красноярске женщина протащила по улице плачущего ребенка на поводке

Российская газета 06:50
Общество

Шнуров посвятил стих загрязнению воздуха в Красноярске

Газета.Ru 02:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное