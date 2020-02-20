Происшествия
Российская газетаВ Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета
В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.
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Политика
В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США
Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
Гаджеты
Дочерняя компания Сбербанка выпустила для потребителей ТВ-приставку
Со вторник, 18 февраля, в России стартуют продажи ТВ-приставки Okko Smart Box. Гаджет станет первым широко известным устройством компании.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Происшествия
Не менее восьми человек погибли при стрельбе в немецком городе Ханау
Не менее восьми человек погибли, еще пятеро пострадали при стрельбе в немецком городе Ханау (земля Гессен) с населением около 100 тыс. человек, сообщает Bild.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Учительница выдернула стул из-под подростка, срывавшего урок. В ответ школьник ударил женщину по лицу. Видео появилось в социальных сетях.
Кино
Шипенко объяснил успех фильма «Холоп»
Автоспорт
По итогам первого дня тестов Ф1 Mercedes на секунду опередила Ferrari
Третьим день завершил Серхио Перес на Racing Point – новая машина команды Лоуренса Стролла так сильно напоминает чемпионскую W10 2019 года, что в паддоке уже пошли шутки о трех первых позициях Mercedes.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Политика
Путин опроверг предположение о распаде «тандема» с Медведевым
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что продолжает работать с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым, несмотря на смену его деятельности.
Общество
АТОР оценил потери турбизнеса из-за отсутствия китайских туристов
По данным Аналитической службы АТОР, в 2019 г. в низкий сезон – с января по май – в Россию через туроператоров приезжало около 40 000 китайских туристов в месяц.
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым
Наука
Лучшей защитой от контузии ученые признали столетнюю каску Адриана
Лучше всего от контузии защищает каска Адриана, а вот у остальных касок показатель защиты оказался практически одинаковым.
Происшествия
Здоровые пассажиры Diamond Princess начали покидать судно
Пассажиры круизного судна Diamond Princess, у которых не было выявлено заражение коронавирусом, начали покидать лайнер, сообщает NHK.
Экономика
ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт
Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
Здоровье
В Минздраве разъяснили содержание приказа об организации медпомощи
Новый приказ Минздрава об изменениях в организации оказания первичной медико- санитарной помощи взрослому населению не лишает граждан возможности получать стоматологическую помощь и не предписывает сокращать стоматологические кабинеты, заявили в пресс-службе ведомства.
Экономика
Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год
По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
Происшествия
Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в Канаде
По меньшей мере 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей на шоссе 15 в канадском Монреале, сообщили 19 февраля местные СМИ.
Здоровье
Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК
Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
Наука
По функциональным связям головного мозга удалось определить гендер
Ученые из Германии выяснили, что гендер человека можно определить по функциональным связям головного мозга.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи
Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
Недвижимость
В России взять ипотеку оказалось выгоднее, чем копить деньги на жилье
Получается, что ипотека позволит оформить в собственность «двушку» на 4 года и 1 месяц раньше, чем аренда, хотя за это придется переплатить 353 тысяч 704 рубля.
Политика
Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа
Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Армия и оружие
В порту Триполи армия Хафтара уничтожила турецкое судно с оружием
Общество
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Экономика
В МВФ рассказали о последствиях коронавируса для экономики Китая
Георгиева подчеркнула, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, насколько быстро смогут остановить вспышку китайского вируса.
Гаджеты
Стартовали продажи Xiaomi Mi 10 Pro
Поступил в продажу на китайском рынке новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro.
Происшествия