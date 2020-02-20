Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС. Как рассказали спасатели, двое членов экипажа и пассажиры смогли самостоятельно покинуть самолет.

Происшествия При стрельбе в Германии погибли восемь человек По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.

Политика В основной текст Конституции могут включить положения о семье и вере В основной текст закона хотят включить новые положения о традиционном супружеском браке между мужчиной и женщиной, уважении и сохранении памяти и культура, а также о вере и религии.

Политика Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.

Общество Главврач Боткинской больницы объяснил свое увольнение Главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев, уволенный после побега четырех пациентов, рассказал о причинах своего ухода.

Политика Мадуро объявил о реформе нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций «Конституционным и президентским указом объявляю чрезвычайную ситуацию в нефтедобывающей промышленности с целью принятия срочных и необходимых мер для обеспечения энергетической безопасности страны и защиты промышленности от империалистической агрессии», — приводит РИА Новости слова Мадуро на встрече с работниками нефтедобывающей отрасли.

Происшествия Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".

Авто Hyundai представил обновленный Solaris Презентация обновленного Hyundai Solaris прошла сегодня на российском заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

Общество Украинку отказались эвакуировать из Китая из-за собаки Гражданка Украины Анастасия Зинченко не была допущена к эвакуации из КНР из-за того, что не согласилась оставить свою собаку в Китае.

Общество Якубович предложил начислять главе Минтруда минимальную пенсию "Если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально", - сказал Якубович.

Кино Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4» В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.