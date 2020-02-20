Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Магадане совершил жесткую посадку самолет Ан-2

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС. Как рассказали спасатели, двое членов экипажа и пассажиры смогли самостоятельно покинуть самолет.
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В Магадане самолет ударился о землю при взлете

ТАСС19:54

Два человека пострадали при падении самолета в Магадане (ВИДЕО)

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В аэропорту на 13 км в Магадане упал самолет АН-2

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В Магадане совершил жесткую посадку самолет Ан-2

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В упавшем в магаданском аэропорту АН-2 находилось 14 человек

Весьма19:36

В Магадане самолет совершил жесткую посадку сразу после взлета

РБК19:38

В Магадане при жесткой посадке Ан-2 пострадали два человека

Коммерсантъ19:54
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