Коронавирус
ТАССВ Магадане закрыли на карантин китайский рынок
Магаданские власти приняли решение о закрытии на карантин китайского рынка на территории областного центра в связи с выявлением там коронавирусной инфекции у 12 работников. Об этом сообщил в четверг журналистам мэр Магадана Юрий Гришан.
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с чего всё началось
Магаданский китайский рынок закрыли на карантин, сразу 12 его сотрудникам поставили диагноз COVID-19, сообщил журналистам на брифинге в четверг мэр столицы Колымы Юрий Гришан. По последним данным, диагноз коронавирус на Колыме поставили 655 пациентам, трое умерли, 326 выздоровели.РИА Новости00:12
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12 инфицированных COVID-19 выявили среди работников китайского рынка в Магадане за два дня
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