Магаданский китайский рынок закрыли на карантин, сразу 12 его сотрудникам поставили диагноз COVID-19, сообщил журналистам на брифинге в четверг мэр столицы Колымы Юрий Гришан. По последним данным, диагноз коронавирус на Колыме поставили 655 пациентам, трое умерли, 326 выздоровели.

с чего всё началось

Магаданские власти приняли решение о закрытии на карантин китайского рынка на территории областного центра в связи с выявлением там коронавирусной инфекции у 12 работников. Об этом сообщил в четверг журналистам мэр Магадана Юрий Гришан.

В Магадане закрыли на карантин китайский рынок

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 3K

Политика Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. 1,2K

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 7K

Общество Губернатор Алтайского края перешёл на дистанционный режим работы Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ушёл на самоизоляцию из-за того, что у нескольких сотрудников, с которыми он взаимодействовал, выявили коронавирус. 39

Общество В Росавиации планируют возобновить международные полёты Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов. 157

Автоспорт Даниил Квят начал работу на тестах на трассе в Имоле Команда "Формулы-1" Alpha Tauri приступила к тестовой программе на автодроме в г. Имола. Первым стартовал россиянин Даниил Квят.

Общество Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах. 269

Экономика ОЗК требует более 850 млн руб. убытков с экс-главы элеватора ОЗК требует более 850 млн руб. убытков с экс-главы элеватора Отсутствие системного контроля за элеваторами продолжает осложнять бизнес участников зернового рынка.

Футбол Девушка Роналду опубликовала фотографию с отдыха на яхте Джорджина Родригес, подруга форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новую фотографию в Instagram.

Игры Журналисты опасаются за грядущую Marvel’s Avengers Разработчики провели часовую трансляцию и рассказали о механике игры. Студия Square Enix представила свою игру Marvel’s Avengers. 2

Наука Древние рыбы, несмотря на схожесть с осетрами, не являлись их предками Ученые выяснили, что эволюционные изменения, благодаря которым, возникли предки осетров были крайне комплексными: рыбы подстраивались под специфические условия окружающей среды, и именно эти изменения (приобретение черт, напоминающих современных осетров) в конечном счете позволили им выжить.

Общество Доктор Комаровский предложил носить шарфы для спасения от жары Врач и телеведущий Евгений Комаровский предложил носить шарфы для спасения от жары. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. 7

Политика Владимир Путин поздравил россиян с 75-летием Победы Владимир Путин поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне с трибуны на Красной площади. 246

Армия и оружие Milliyet (Турция): что это за альянс? (Milliyet) До последнего инцидента с Францией в Восточном Средиземноморье между Турцией и Грецией имела место взаимная демонстрация силы в воздухе и на море, происходили события, создававшие опасность конфликта, пусть и ограниченного. 4

Общество Осужденный экс-командир подразделения ВКС обвинен в новом преступлении Вскоре экс-полковник, по всей видимости, вновь окажется в Москве и будет участвовать в следственных действиях в качестве обвиняемого.

Наука У Солнца обнаружены новые частицы Детектор Borexino, находящийся под землей в Национальной лаборатории Гран-Сассо на территории Италии способен обнаруживать вспышки света, генерируемые нейтрино, которые бомбардируют электроны в большой емкости с жидкостью. 1