Коронавирус

ТАССТАССВ Магадане закрыли на карантин китайский рынок

Магаданские власти приняли решение о закрытии на карантин китайского рынка на территории областного центра в связи с выявлением там коронавирусной инфекции у 12 работников. Об этом сообщил в четверг журналистам мэр Магадана Юрий Гришан.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

В Магадане закрыли на карантин китайский рынок

Магаданский китайский рынок закрыли на карантин, сразу 12 его сотрудникам поставили диагноз COVID-19, сообщил журналистам на брифинге в четверг мэр столицы Колымы Юрий Гришан. По последним данным, диагноз коронавирус на Колыме поставили 655 пациентам, трое умерли, 326 выздоровели.
РИА Новости00:12

Подробнее о событии

В Магадане закрыли китайский рынок из-за коронавируса у работников

RT на русском00:39

12 инфицированных COVID-19 выявили среди работников китайского рынка в Магадане за два дня

Магаданская правдавчера в 22:09

В Магадане закрыли на карантин китайский рынок

РИА Новости00:12

В Магадане у 12 работников Китайского рынка нашли коронавирус. Базар закрыли

Весьмавчера в 22:15

Вспышка коронавируса на китайском рынке в Магадане: подробности

Московский Комсомолец Колымавчера в 22:13

В Магадане закрыли на карантин китайский рынок

ТАСС00:15

У 12 работников Китайского рынка в Магадане подтвердили коронавирус

MagadanMedia.ruвчера в 21:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
382
Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru вчера в 13:44
2,8K
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3K
Шоу-бизнес

Ивлеева объяснила, зачем хвастается роскошной жизнью

Вечерняя Москва 01:27
Политика

Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
1,2K
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
7K
Общество

В США суточная заболеваемость COVID-19 превысила апрельские данные

В 20 штатах США продолжает расти суточное число новых случаев заражения, пишет издание.
Российская газета вчера в 17:39
6
Общество

Губернатор Алтайского края перешёл на дистанционный режим работы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ушёл на самоизоляцию из-за того, что у нескольких сотрудников, с которыми он взаимодействовал, выявили коронавирус.
RT на русском 02:30
39
Технологии

Sony будет платить от $50 тысяч за поиск критических уязвимостей в PS4

За обнаружение критических уязвимостей в системе PlayStation 4 пользователи смогут получить от $50 тыс.
CyberSport.ru 02:30
Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полёты

Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов.
REGNUM вчера в 23:27
157
Автоспорт

Даниил Квят начал работу на тестах на трассе в Имоле

Команда "Формулы-1" Alpha Tauri приступила к тестовой программе на автодроме в г. Имола. Первым стартовал россиянин Даниил Квят.
CT news вчера в 20:08
Общество

За работу 1 июля оплатят в повышенном размере

"За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере", — сказала Святенко.
Знамя труда (г. Тимашевск) 23 июня в 06:19
1
Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
269
Экономика

ОЗК требует более 850 млн руб. убытков с экс-главы элеватора

ОЗК требует более 850 млн руб. убытков с экс-главы элеватора Отсутствие системного контроля за элеваторами продолжает осложнять бизнес участников зернового рынка.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Шоу-бизнес

Кристина Асмус оценила комментарии о ее разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус иронично прокомментировала интернет-комментарии о ее семейной жизни с шоуменом Гариком Харламовым и предстоящем разводе.
Вечерняя Москва вчера в 17:16
292
Футбол

Девушка Роналду опубликовала фотографию с отдыха на яхте

Джорджина Родригес, подруга форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новую фотографию в Instagram.
Спорт-Экспресс 00:04
Игры

Журналисты опасаются за грядущую Marvel’s Avengers

Разработчики провели часовую трансляцию и рассказали о механике игры. Студия Square Enix представила свою игру Marvel’s Avengers.
NewInform 02:47
2
Политика

Трамп заявил, что США перебросят часть войск из Германии в Польшу

ТАСС вчера в 17:18
241
Наука

Древние рыбы, несмотря на схожесть с осетрами, не являлись их предками

Ученые выяснили, что эволюционные изменения, благодаря которым, возникли предки осетров были крайне комплексными: рыбы подстраивались под специфические условия окружающей среды, и именно эти изменения (приобретение черт, напоминающих современных осетров) в конечном счете позволили им выжить.
Машины и Механизмы 22 июня в 18:46
Общество

Доктор Комаровский предложил носить шарфы для спасения от жары

Врач и телеведущий Евгений Комаровский предложил носить шарфы для спасения от жары. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 02:11
7
Политика

Владимир Путин поздравил россиян с 75-летием Победы

Владимир Путин поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне с трибуны на Красной площади.
Вести Татарстан вчера в 06:38
246
Общество

В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов

Накануне.Ru вчера в 06:40
3,1K
Политика

В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины

Кива отметил, что такие праворадикальные группировки пытаются оказывать давление на представителей законодательной власти.
РБК 01:02
600
Армия и оружие

Milliyet (Турция): что это за альянс? (Milliyet)

До последнего инцидента с Францией в Восточном Средиземноморье между Турцией и Грецией имела место взаимная демонстрация силы в воздухе и на море, происходили события, создававшие опасность конфликта, пусть и ограниченного.
ИноСМИ вчера в 03:00
4
Политика

Украина направила ноту протеста России из-за парада в Крыму

РБК 02:17
174
Общество

Осужденный экс-командир подразделения ВКС обвинен в новом преступлении

Вскоре экс-полковник, по всей видимости, вновь окажется в Москве и будет участвовать в следственных действиях в качестве обвиняемого.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Наука

У Солнца обнаружены новые частицы

Детектор Borexino, находящийся под землей в Национальной лаборатории Гран-Сассо на территории Италии способен обнаруживать вспышки света, генерируемые нейтрино, которые бомбардируют электроны в большой емкости с жидкостью.
Evo-rus.com 02:19
1
Здоровье

Минздрав РТ подтвердил смерть врача в Муслюмовской ЦРБ

Министерство здравоохранения Татарстана подтвердило информацию о смерти врача-педиатра Муслюмовской центральной районной больницы (ЦРБ) Нассера Гассана Назима.
БИЗНЕС Online 02:47
Армия и оружие

F-16 Египта принялись наносить удары по турецким военным в Ливии

Эксперт с Мальты Бабак Тагвей сообщил, что пару часов назад несколько истребителей ВВС Египта F-16C/D взлетели с авиабазы Сиди-Баррани, что на северо-западе Египта, и взяли курс на Мисрату.
Вечерний курьер 22 июня в 08:58
228
Экономика

Радий Хабиров подвёл итоги работы своей команды в 2019 году

На сегодняшнем заседании в Курултае глава Башкирии Радий Хабиров представил краткий отчёт о работе правительства в 2019 году.
UfaTime.ru 01:51
4
Как работают Яндекс.Новости?
Главное