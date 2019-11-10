Следователи в Магадане завели уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины и захвате в заложники девушки. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Магаданской области.

В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы

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