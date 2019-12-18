с чего всё началось

В Магаданской области указом "Об изменении рабочего времени" губернатора Сергея Носова 31 декабря было сделано выходным днем. об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что выходной был перенесен с 28 декабря, который теперь стал рабочим.

Экономика Белоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович подписал соглашение о получении от шанхайского филиала Банка развития Китая срочного кредита на сумму в 3,5 млрд юаней (около $500 млн).

Шоу-бизнес В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.

Политика Зеленский захотел отобрать «специальный статус» у Севастополя В тексте законопроекта «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», предложенного Зеленским, отсутствует упоминание об «специальном статуса» Севастополя, в отличие от действующей пока украинской конституции.

Политика The Guardian: Путин пользуется уязвимой версией Windows на работе Британское издание обнаружило на фотографиях, опубликованных пресс-службой российского лидера, что необновляемая версия Windows установлена на компьютерах в кабинетах Путина в Кремле и в его резиденции в Ново-Огарёво.

Хоккей Ковальчуком интересуются 4 клуба НХЛ Напомним, Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» после 1,5 сезонов в клубе. «Кингз» отстранили его от основы за неудовлетворительные показатели.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Наука Батареи электромобилей ежегодно теряют до 3% ёмкости Согласно результатам, в среднем батарея электромобиля ежегодно деградирует на 2,3 процента. jaguar Наибольшее влияние на «здоровье» батареи оказывает система охлаждения.

Общество Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.

Общество Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.

Культура Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате Другие источники в СМИ сообщают, что фильм все-таки собрал приличную сумму в прокате — около 30 миллионов рублей.

Музыка Верка Сердючка впервые выпустила песню после многолетнего перерыва Известный по образу Верки Сердючки украинский исполнитель Андрей Данилко презентовал новую музыкальную композицию Make It Rain Champagne после многолетнего перерыва, сообщают «Известия».

Происшествия На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины Троих сотрудников полиции на Сахалине приговорили к колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины, информирует в среду пресс-служба областной прокуратуры.

Армия и оружие Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту Усиление военной активности и участившиеся учения войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.