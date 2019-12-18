Общество
Газета.RuВ Магаданской области 31 декабря объявили выходным днем
В Магаданской области указом "Об изменении рабочего времени" губернатора Сергея Носова 31 декабря было сделано выходным днем. об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что выходной был перенесен с 28 декабря, который теперь стал рабочим.
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с чего всё началось
«Документ касается переноса выходного дня с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для государственных гражданских служащих Магаданской области, лиц, замещающих государственных должности, и работников предприятий, учреждений, организаций, подведомственных органам исполнительной власти Магаданской области», — говорится в сообщении.RT на русском20:59
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Колымчане с нетерпением ждут решения правительства региона о выходном 31 декабря
MagadanMedia.ru00:35
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