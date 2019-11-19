Экономика

ТАССТАССВпервые за 40 лет в Магаданской области добыли более 40 т золота

Колымские золотопромышленники добыли в этом году 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства Магаданской области. Колыма из года в год занимает лидерские позиции в золотодобывающей отрасли России.
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Более 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме

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В Магаданской области побит сорокалетний рекорд по добыче золота

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В Магаданской области побит 40-летний рекорд по добыче золота

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Рекордное количество золота за последние 40 лет добыли на Колыме к 1 ноября

MagadanMedia.ruвчера в 20:38
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