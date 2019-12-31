Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы

Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
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Группа неизвестных напала на пост ДПС в столице Ингушетии

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РЕН ТВ10:40

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