Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.

В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы

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