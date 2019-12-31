Происшествия
Вести.RuВ Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы
Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
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Театры
Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»
Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Политика
Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Политика
США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова
Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.
Общество
«Русская служба ВВС» назвала возможного организатора рассылки писем о «минировании»
Возможного организатора отправки электронных писем о «минировании» различных учреждений в России зовут Сергей, он из Киева, сообщила «Русская служба BBC» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
США направили дополнительные силы в Ирак для охраны посольства
Происшествия
Неизвестные 13 раз ударили ножом пассажира автобуса в Новой Москве
В Новой Москве двое неизвестных устроили поножовщину в автобусе.
Энергетика
С начала декабря цена на нефть выросла на 13%
Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,64%.
Общество
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор зафиксировал в Москве новый вид обмана жителей, передает агентство новостей "Москва".
Спорт
Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
Игры
Epic Games дарит на Новый год красочный платформер
До вечера 1 января можно бесплатно забрать игру Yooka-Laylee and the Impossible Lair, которую называют лучшим платформером года.
Хоккей
Дубль Малкина помог «Питтсбургу» уверенно переиграть «Оттаву»
Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в рамках регулярного сезона НХЛ. Победу одержали хозяева со счетом 5:2.
Кино
Фильм о Михаиле Калашникове выйдет в прокат 20 февраля
Энергетика
В «Нафтогазе» рассказали об ожидаемом объеме транзита российского газа
Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году через ГТС Украины будет осуществлен транзит 75 млрд кубометров российского газа.
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Авто
В Сети появились первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class
Редакция портала «Колёса.ру» на базе шпионских фотоснимков нового седана Mercedes-Benz S-Class подготовила рендерные фотоснимки готовящейся новинки.
Космос
Новая цель – Луна: чем запомнился 2019 год в космонавтике
В уходящем году акценты в космонавтике вновь сместились.
Общество
Названы самые популярные блюда на Новый год в России
Гаджеты
Были представлены умные часы Xiaomi Watch Color
Анонсированы продажи новых смарт-часов от Xiaomi - Xiaomi Watch Color. Это вторые подобные часы от китайского гиганта.
Армия и оружие
Минобороны сообщило об усилении военной активности США у Чукотки
Начальник штаба Объединенного командования ВС на северо-востоке Михаил Биличенко заявил, что Соединенные Штаты усилили военную активность в районе Чукотки, сообщает телеканал "Звезда".
Общество
Как экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон сбежал из-под ареста в Японии
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон преподнес большой сюрприз японским правоохранителям накануне Нового года.
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»
Герхард Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока-2".
Здоровье
Названы преимущества резкого отказа от алкоголя
Медики рассказали, какие преимущества для организма имеет резкий отказ от употребления алкоголя.
Космос
Ученые приблизились к решению задачи трех тел
Хотя математическая модель, разработанная учеными, не дает решения проблемы трех тел в виде конечных выражений, однако те частные решения, которые можно найти с ее помощью, чрезвычайно важны для понимания астрофизических процессов.
Авто
В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed
Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.