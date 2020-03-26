Происшествия
КоммерсантъВ Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме
По предварительным данным, произошел хлопок бытового газа, власти города сообщили о гибели двух человек. Следственным комитетом (СКР) возбуждено уголовное дело. В пятиэтажном жилом доме на улице Доменщиков,19 в Магнитогорске в четверг, 26 марта, в 19:20 произошел взрыв.
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Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Армия и оружие
К борьбе с пандемией во Франции привлекут армию
К борьбе с пандемией во Франции привлекут армию Во Франции специалисты ожидают, что пик эпидемии коронавируса в стране будет достигнут в начале апреля, а карантин придется продлить по крайней мере до мая.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Общество
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
Политика
Украина с пятницы закроет границы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
Религия
РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом
В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
Общество
Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Общество
На Кубани закрывают все торговые центры и точки общепита
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому с пятницы, 27 марта, в регионе подлежат закрытию все торговые центры, парки и точки общественного питания.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Политика
В администрации и управделами президента выявили случаи коронавируса
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Здоровье
Главврач Пермского онкодиспансера может быть уволен
Относительно главврача Пермского онкологического диспансера Максима Мезенцева будут приняты кадровые решения.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Футбол
Самоизоляция ЦСКА продлена до 7 апреля
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил команде, что самоизоляция всех представителей клуба продлена до 7 апреля.
Технологии
В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов
Недавно в блоге отечественной компании Kaspersky Lab была опубликована информация о том, какие средства лучше использовать для дезинфекции смартфонов.
Политика
Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров
Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Экономика
Минфин разъяснил правила налогообложения доходов от вкладов
Налог с процентных доходов будет взиматься только со вкладов, размер которых будет превышать 1 млн рублей, уточнил министр финансов.
Общество
Правительство РФ представило перечень тех, кто не подпадает под «нерабочий режим»
Правительство РФ составило перечень категорий работников и организаций, на которых не будет распространяться режим нерабочей недели с 30 марта о 3 апреля.
Экономика
Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
Происшествия
В Китае от хантавируса скончался мужчина
В Китае скоропостижно скончался мужчина, инфицированный вирусом типа хантаан, носителем которого являются грызуны.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Космос
Американские учёные смоделировали чёткое изображение чёрной дыры
Группе американских учёных из Harvard University удалось смоделировать наиболее чёткое изображение чёрной дыры.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Политика
Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом
Сербское правительство призвало Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к гражданам России
Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением к гражданам.
Общество
Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам
Президент РФ Владимир Путин ввел на шесть месяцев каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в связи со сложной ситуацией из-за коронавируса.