Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

По предварительным данным, произошел хлопок бытового газа, власти города сообщили о гибели двух человек. Следственным комитетом (СКР) возбуждено уголовное дело. В пятиэтажном жилом доме на улице Доменщиков,19 в Магнитогорске в четверг, 26 марта, в 19:20 произошел взрыв.
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 17:06, Ашберн
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