Происшествия
Газета.RuМЧС назвало предварительную причину взрыва в Магнитогорске
Нарушение правил привело к хлопку газа, который вызвал воспламенение в квартире на втором этаже жилого дома, отметили в МЧС. Ранее сообщалось, что в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, в результате которого вспыхнул пожар. На месте происшествия найдены тела двух погибших.
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Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Политика
Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС
Италию не устраивает согласованный проект итогового документа видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией, сообщили источники в правительственном дворце Киджи.
Общество
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
Общество
Можно ли уволить в выходной день?
Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Экономика
Минфин разъяснил налог на проценты по вкладам
С предложением обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей Путин выступил в ходе телеобращения к гражданам 25 марта.
Политика
Макрон заявил, что коронавирус угрожает существованию ЕС и Шенгена
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры несут угрозу для существования Евросоюза и Шенгена, сообщает Reuters.
Политика
Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.
Происшествия
Сотни прибывших из-за рубежа красноярцев уклоняются от самоизоляции
Красноярск, 26 марта 2020, 14:40 — REGNUM Прибывшие из-за границы жители Красноярского края уклоняются от домашней самоизоляции.
Происшествия
Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения
В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Общество
У Льва Лещенко из-за коронавируса начался отек легких
Футбол
Кокорин согласовал контракт с «Локомотивом»
Киберспорт
RAMZEs вошел в состав Ninjas in Pyjamas по Dota 2
К составу Ninjas in Pyjamas по Dota 2 присоединились два новых игрока — Роман «RAMZEs» Кушнарев и Милан «MiLAN» Козомара.
Культура
Гарик Харламов анонсировал Comedy Club в новом формате
Пятничный выпуск Comedy Club пройдет в необычном формате, который резиденты назвали «КарантинStyle».
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Общество
Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Политика
Депутат из ФРГ призвал отменить санкции против России
Депутат от партии «Альтернатива для Германии», глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд заявил, что санкции против России в условиях пандемии коронавируса являются абсурдными и их нужно полностью отменить.
Происшествия
МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге
Семь человек погибли, ещё один пострадал.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом
Ранее стало известно, что количество зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек.
Политика
Кадыров заявил, что все ограничения на вывоз россиян из ОАЭ сняты
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сняты все технические ограничения на вывоз россиян застрявших из-за нового вида коронавируса в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Экономика
Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной
Каждый сам решает как проводить свое время во время карантина.
Авто
Составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей
Специалистами составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей. Об это сообщает ИА Evo-rus.com.
Здоровье
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач
Космос
Межзвёздная комета Борисова распадается на части
Культура
Озвучивший Человека-паука актер Сергей Смирнов умер в 37 лет
Здоровье
Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру
Видеозапись колонны российской спецтехники и автобусов с военными вирусологами, прибывшими для помощи в пандемии COVID-19, вызвала у итальянцев настоящий взрыв благодарности.