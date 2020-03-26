Происшествия

Газета.RuГазета.RuМЧС назвало предварительную причину взрыва в Магнитогорске

Нарушение правил привело к хлопку газа, который вызвал воспламенение в квартире на втором этаже жилого дома, отметили в МЧС. Ранее сообщалось, что в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, в результате которого вспыхнул пожар. На месте происшествия найдены тела двух погибших.
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