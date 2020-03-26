Происшествия
КоммерсантъВ Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме
По предварительным данным, произошел хлопок бытового газа, власти города сообщили о гибели двух человек. Следственным комитетом (СКР) возбуждено уголовное дело. В пятиэтажном жилом доме на улице Доменщиков,19 в Магнитогорске в четверг, 26 марта, в 19:20 произошел взрыв.
Читать в источнике
Оценить578
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 18:39, Ашберн
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Общество
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Общество
В Минздраве рассказали, кому необходимо сдать тест на коронавирус
Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о том, кому необходимо сдавать анализы на выявление заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Армия и оружие
National Interest назвал российский танк Т-95 кошмаром для НАТО
Российский основной боевой танк четвертого поколения Т-95 мог стать настоящим кошмаром для стран Североатлантического альянса (НАТО), пишет американский журнал The National Interest.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Наука
Люди с болезнями сердца в четыре раза чаще умирали от коронавируса
При заболеваниях сердца и сосудов люди зачастую переносят коронавирус гораздо тяжелее.
Здоровье
В мире от коронавируса умерли более 22 тыс. человек
В результате заболевания, вызванного коронавирусом Covid-19, по всему миру умерло более 22 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Шоу-бизнес
Максим Галкин пошутил про нефтяную скважину Аллы Пугачевой
Про Максима Галкина и Аллу Пугачеву нередко пускают слухи – особенно об их баснословном богатстве.
Общество
США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Космос
На обратной стороне Солнца произошел таинственный взрыв
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце раскрыла причины развода с Павлом Прилучным
Актриса рассказала об истинных причинах развода с Павлом Прилучным. Муцениеце сообщила, что они с мужем «перестали друг друга понимать».
Политика
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Общество
В Санкт-Петербурге закрывают все торговые центры
Санкт-Петербург вслед за Москвой приостанавливает деятельность всех торговых центров, розничных магазинов (за исключением продуктовых сетей), а также кафе, баров и ресторанов.
Общество
Можно ли уволить в выходной день?
Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Культура
На 38-м году жизни умер актёр Сергей Смирнов
25 марта на 38 году жизни после продолжительной болезни скончался актер Театра Российской армии Сергей Смирнов.
Политика
США обвинили Мадуро в наркотерроризме
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Общество
Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами
Правительство поручило Росиавиации с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.
Транспорт
В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Экономика
В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам
В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам.
Общество
Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Общество
Дом моды Armani начнет пошив медицинских халатов
Armani Group, базирующаяся в Милане, в четверг объявила о своем плане, согласно которому все ее производственные предприятия будут выпускать одноразовые медицинские халаты для медицинских работников, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом, сообщает Reuters.