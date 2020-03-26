Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

По предварительным данным, произошел хлопок бытового газа, власти города сообщили о гибели двух человек. Следственным комитетом (СКР) возбуждено уголовное дело. В пятиэтажном жилом доме на улице Доменщиков,19 в Магнитогорске в четверг, 26 марта, в 19:20 произошел взрыв.
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В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

Коммерсантъ12:29

Мэр Магнитогорска сообщил о трех погибших при взрыве газа в пятиэтажке

Интерфакс13:05

В МЧС назвали причину пожара в жилом доме в Магнитогорске

РБК13:48

Что известно о взрыве в жилом доме в Магнитогорске — в одной карточке

74.ru14:54

Жители: в Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме. Трансляция

Znak.com11:13

Пожар после взрыва газа в Магнитогорске попал на видео

РИА Новости12:11

Основной версией ЧП в Магнитогорске стал взрыв газового баллона при ремонте в квартире

ТАСС12:49
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У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
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Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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В Минздраве рассказали, кому необходимо сдать тест на коронавирус

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о том, кому необходимо сдавать анализы на выявление заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
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Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
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National Interest назвал российский танк Т-95 кошмаром для НАТО

Российский основной боевой танк четвертого поколения Т-95 мог стать настоящим кошмаром для стран Североатлантического альянса (НАТО), пишет американский журнал The National Interest.
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В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
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Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
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Люди с болезнями сердца в четыре раза чаще умирали от коронавируса

При заболеваниях сердца и сосудов люди зачастую переносят коронавирус гораздо тяжелее.
ToDay News Ufa 05:35
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В мире от коронавируса умерли более 22 тыс. человек

В результате заболевания, вызванного коронавирусом Covid-19, по всему миру умерло более 22 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Rambler News Service 08:22
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Максим Галкин пошутил про нефтяную скважину Аллы Пугачевой

Про Максима Галкина и Аллу Пугачеву нередко пускают слухи – особенно об их баснословном богатстве.
Lisa.ru вчера в 14:15
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США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
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Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru вчера в 14:32
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На обратной стороне Солнца произошел таинственный взрыв

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Reuters: Китай закупил у России 1,6 миллиона тонн нефти по низкой цене

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Агата Муцениеце раскрыла причины развода с Павлом Прилучным

Актриса рассказала об истинных причинах развода с Павлом Прилучным. Муцениеце сообщила, что они с мужем «перестали друг друга понимать».
Культуромания вчера в 08:14
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Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
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В Санкт-Петербурге закрывают все торговые центры

Санкт-Петербург вслед за Москвой приостанавливает деятельность всех торговых центров, розничных магазинов (за исключением продуктовых сетей), а также кафе, баров и ресторанов.
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Общество

Можно ли уволить в выходной день?

Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
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Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости вчера в 09:31
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На 38-м году жизни умер актёр Сергей Смирнов

25 марта на 38 году жизни после продолжительной болезни скончался актер Театра Российской армии Сергей Смирнов.
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Происшествия

В районе падения Су-27 в Черном море зафиксирован сигнал радиобуя

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США обвинили Мадуро в наркотерроризме

Газета.Ru 11:55
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
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Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами

Правительство поручило Росиавиации с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.
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Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости 05:25
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
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В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам

В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам.
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Общество

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
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Дом моды Armani начнет пошив медицинских халатов

Armani Group, базирующаяся в Милане, в четверг объявила о своем плане, согласно которому все ее производственные предприятия будут выпускать одноразовые медицинские халаты для медицинских работников, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом, сообщает Reuters.
Российская газета 14:57
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