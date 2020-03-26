По предварительным данным, произошел хлопок бытового газа, власти города сообщили о гибели двух человек. Следственным комитетом (СКР) возбуждено уголовное дело. В пятиэтажном жилом доме на улице Доменщиков,19 в Магнитогорске в четверг, 26 марта, в 19:20 произошел взрыв.

В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

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