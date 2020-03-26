В Магнитогорске в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Взрыв газа произошел в квартире на втором этаже, потом пожар возник в четырех квартирах на втором и третьем этажах. Ему был присвоен третий ранг сложности, уточнил источник.

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

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