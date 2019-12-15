Мне сложно объяснить действия других компаний, тем более не имея информации по деталям, но какими бы ни были мотивы, эта история опасна с точки зрения репутации нашего рынка. Бизнес-спор, который в том числе решается в юридической плоскости, это нормально, неправилен формат с уголовным делом.

Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев назвал ситуацию с уголовным делом из-за спора вокруг компании Nginx опасной для репутации российского венчурного рынка. Бизнес-спор, который в том числе решается в юридической плоскости, — это нормально.

В Mail.ru назвали опасным прецедентом уголовное дело против Nginx

Происшествия В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.

Политика В Кремле назвали условия изменения Минских соглашений После "нормандского формата", прошедшего в Париже 9 декабря, Киев сообщил, что подготовит изменения в Минских соглашениях к следующей встрече.

Культура Cкончалась французская актриса Анна Карина В Париже на 80-м году жизни скончалась французская актриса Ханна Карин Бланке Байер, известная как Анна Карина.

Политика Сокуров ответил на обвинение Кадырова в национализме Отвечая на обвинение Кадырова в национализме, режиссер отметил, что «националистом можно назвать любого человека, который думает о себе, о своей семье, о своем народе, о своей культуре».

Общество Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.

Общество Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.

Шоу-бизнес Настя Каменских предстала в образе Лилу из «Пятого элемента» Певица Настя Каменских удивила своих Instagram-подписчиков, опубликовав в соцсети фото, на которых предстала в образе персонажа Лилу Даллас из фантастического боевика режиссёра Люка Бессона «Пятый элемент», воплощённого на экране актрисой Милой Йовович.

Спорт Сборная России по гандболу завоевала бронзу на женском чемпионате мира На предварительном и основном групповых этапах чемпионата мира российская сборная не потеряла ни одного очка, допустив осечку лишь в полуфинале в матче с нидерландской командой.