Общество

News.ruNews.ruВ Mail.ru назвали опасным прецедентом уголовное дело против Nginx

Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев назвал ситуацию с уголовным делом из-за спора вокруг компании Nginx опасной для репутации российского венчурного рынка. Бизнес-спор, который в том числе решается в юридической плоскости, — это нормально.
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Глава Mail.Ru Group заявил о риске для венчурного рынка из-за дела Nginx

РБК06:44

Глава Mail.ru считает, что уголовное дело из-за спора по Nginx опасно для репутации рынка

ТАСС08:31

Гендиректор Mail.ru Group увидел в деле Nginx риски для венчурного рынка

Ведомости11:15

В Mail.ru назвали опасным прецедентом уголовное дело против Nginx

News.ru09:11

Глава Mail.ru назвал неправильным возбуждение уголовного дела для решения бизнес-спора вокруг Nginx

Forbes09:16
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Тарасова резко отреагировала на слова Тутберидзе

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Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия 06:43
Хоккей

Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Газета.Ru 10:24
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Режиссер Баз Лурман, известный своими проектами «Ромео + Джульетта», «Мулен Руж!» и «Велики Гэтсби», решил взяться за экранизацию романа Булгакова «Мастер и Маргарита».
SM News 13 декабря в 06:21
Политика

Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости

В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
News.ru 13 декабря в 07:21
Армия и оружие

Эсминец США вошел в Черное море

Месяц назад «Вышний Волочек», фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» сопровождали эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны) «Портер» ВМС США, вошедший в южную часть акватории Черного моря, напоминает ТАСС.
Lenta.ru 11:29
Происшествия

В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину

В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Известия 11:01
Футбол

«Болонья» в меньшинстве одолела «Аталанту»

"Аталанта" в матче 16-го тура Серии А уступила "Болонье".
Soccer.ru 10:58
Общество

Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки

Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
РИА Новости 09:30
Общество

Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Газета.Ru 04:36
Общество

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая

Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.
РИА Новости вчера в 23:28
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Телеканал 360° вчера в 01:56
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС вчера в 12:21
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Российская газета 10:57
Общество

Дороги в Баварии польют рассолом для борьбы с гололедом

Рассола компании Develey хватит на около 1500 км дорог. В результате дорожные службы сэкономят почти семь тонн солевого раствора.
Известия 09:49
Игры

Новые консоли Xbox назвали Xbox Series X

В ходе церемонии награждения The Game Awards компания Xbox впервые показала миру свою новую консоль.
Игромания.ру 12 декабря в 21:13
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Биатлон

Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.
РБК 10:29
Армия и оружие

Американская PrSM станет убийцей российских С-400

На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Lenta.ru вчера в 16:09
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru 11:44
Игры

Демоверсию Detroit: Become Human удалили из Epic Games Store

Релиз Detroit: Become Human в Epic Games Store состоялся 12 декабря. Проект в жанре action-adventure можно приобрести за ₽1 628.
CyberSport.ru вчера в 03:43
Политика

Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Вести.Ru 09:17
Политика

Генсек ООН разочарован итогами климатической конференции в Мадриде

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш остался разочарован итогами конференции ООН по изменению климата (COP25), которая завершилась сегодня в Мадриде.
Rambler News Service 09:42
Единоборства

Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на UFC 245

Sports.ru вчера в 22:43
Шоу-бизнес

Дима Билан рассказал о проблемах с алкоголем после выкидышей у невесты

Билан поделился, что после выкидыша девушка улетела в Исландию, а потом они снова попытались обзавестись детьми, но у возлюбленных снова не получилось.
RuNews24.ru вчера в 14:00
Авто

Назвали лучшее время года для покупки нового автомобиля

По мнению специалистов, раньше январь был лучшим месяцем для покупки нового автомобиля. Сейчас произошли некоторые изменения.
ToDay News Ufa 01:23
Происшествия

Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
РИА Новости 02:06
Политика

Президент Армении заявил о готовности приехать в Москву на День Победы

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Песков заявил о попытке Киева изменить коммюнике саммита в Париже

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил о попытке украинской стороны отредактировать согласованный заранее документ.
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Генеральный директор Mail.ru Group, ранее - генеральный директор социальной сети «ВКонтакте» и директор по стратегии и развитию Mail.ru Group. Сын генерального директора ВГТРК Олега Добродеева и внук сценариста Бориса Тихоновича Добродеева, женат.
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