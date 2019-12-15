Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев назвал ситуацию с уголовным делом из-за спора вокруг компании Nginx опасной для репутации российского венчурного рынка. Бизнес-спор, который в том числе решается в юридической плоскости, — это нормально.

В Mail.ru назвали опасным прецедентом уголовное дело против Nginx

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