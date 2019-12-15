Общество
News.ruВ Mail.ru назвали опасным прецедентом уголовное дело против Nginx
Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев назвал ситуацию с уголовным делом из-за спора вокруг компании Nginx опасной для репутации российского венчурного рынка. Бизнес-спор, который в том числе решается в юридической плоскости, — это нормально.
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Фигурное катание
Тарасова резко отреагировала на слова Тутберидзе
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Хоккей
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Режиссер Баз Лурман, известный своими проектами «Ромео + Джульетта», «Мулен Руж!» и «Велики Гэтсби», решил взяться за экранизацию романа Булгакова «Мастер и Маргарита».
Политика
Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости
В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
Месяц назад «Вышний Волочек», фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» сопровождали эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны) «Портер» ВМС США, вошедший в южную часть акватории Черного моря, напоминает ТАСС.
Происшествия
В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину
В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Футбол
«Болонья» в меньшинстве одолела «Аталанту»
"Аталанта" в матче 16-го тура Серии А уступила "Болонье".
Общество
Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки
Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
Общество
Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев
В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Общество
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая
Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло
В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Общество
Дороги в Баварии польют рассолом для борьбы с гололедом
Рассола компании Develey хватит на около 1500 км дорог. В результате дорожные службы сэкономят почти семь тонн солевого раствора.
Игры
Новые консоли Xbox назвали Xbox Series X
В ходе церемонии награждения The Game Awards компания Xbox впервые показала миру свою новую консоль.
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Биатлон
Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира
Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.
Армия и оружие
Американская PrSM станет убийцей российских С-400
На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Игры
Демоверсию Detroit: Become Human удалили из Epic Games Store
Релиз Detroit: Become Human в Epic Games Store состоялся 12 декабря. Проект в жанре action-adventure можно приобрести за ₽1 628.
Политика
Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона
Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Политика
Генсек ООН разочарован итогами климатической конференции в Мадриде
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш остался разочарован итогами конференции ООН по изменению климата (COP25), которая завершилась сегодня в Мадриде.
Единоборства
Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на UFC 245
Шоу-бизнес
Дима Билан рассказал о проблемах с алкоголем после выкидышей у невесты
Билан поделился, что после выкидыша девушка улетела в Исландию, а потом они снова попытались обзавестись детьми, но у возлюбленных снова не получилось.
Авто
Назвали лучшее время года для покупки нового автомобиля
По мнению специалистов, раньше январь был лучшим месяцем для покупки нового автомобиля. Сейчас произошли некоторые изменения.
Происшествия
Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
Политика
Президент Армении заявил о готовности приехать в Москву на День Победы
Политика
Песков заявил о попытке Киева изменить коммюнике саммита в Париже
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил о попытке украинской стороны отредактировать согласованный заранее документ.