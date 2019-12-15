Общество

News.ruNews.ruВ Mail.ru назвали опасным прецедентом уголовное дело против Nginx

Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев назвал ситуацию с уголовным делом из-за спора вокруг компании Nginx опасной для репутации российского венчурного рынка. Бизнес-спор, который в том числе решается в юридической плоскости, — это нормально.
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Глава Mail.Ru Group заявил о риске для венчурного рынка из-за дела Nginx

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Глава Mail.ru считает, что уголовное дело из-за спора по Nginx опасно для репутации рынка

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В Mail.ru назвали опасным прецедентом уголовное дело против Nginx

News.ru09:11

Глава Mail.ru назвал неправильным возбуждение уголовного дела для решения бизнес-спора вокруг Nginx

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