Общество
News.ruВ Mail.ru назвали опасным прецедентом уголовное дело против Nginx
Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев назвал ситуацию с уголовным делом из-за спора вокруг компании Nginx опасной для репутации российского венчурного рынка. Бизнес-спор, который в том числе решается в юридической плоскости, — это нормально.
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Общество
Путин включил в эксперимент по налогу для самозанятых 19 регионов
Налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане с 2019 года.
Политика
В Кремле сообщили о разногласиях Путина и Зеленского
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.
Происшествия
В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами
Спорт
Йохауг выиграла гонку на 10 км в Давосе, Смирнова — 15-я
Политика
Песков заявил о наличии глубокого кризиса в отношениях России и США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит главы российского МИД Сергея Лаврова в США вряд ли был способен вывести отношения Москвы и Вашингтона из глубокого кризиса.
Политика
Кремль назвал условия транзита газа через Украину
Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
Политика
Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Общество
Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага
Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами.
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину
Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
Происшествия
Сын Валерии снова попал в аварию
Сын певицы Валерии снова попал в аварию. Об этом он сообщил в Instagram.
Происшествия
Возле украинского придорожного кафе погибли два дальнобойщика
В украинском городе Николаев возле придорожного кафе погибли два дальнобойщика, еще трое госпитализированы.
Музыка
Мясников из «Уральских пельменей» показал новый сценический образ
Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников обновил сценический образ баба Томы, которая теперь водит такси.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка
Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка.
Музыка
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
Происшествия
Самолёт вернулся в аэропорт Иркутска из-за трещины в лобовом стекле
Самолет Ан-148 после взлёта вынужден был вернуться в аэропорт Иркутска из-за трещины в лобовом стекле.
Спорт
Песков посоветовал спортивным властям России подать апелляцию в CAS
У российской стороны есть 21 день, чтобы подать апелляцию в CAS.
Происшествия
Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя
Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим
Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Экономика
Власти заключат концессию на строительство мусоросортировочного полигона
Виталий Невар / Новый Калининград Региональные власти заключают концессионное соглашение на строительство полигона для обработки и захоронения твердых коммунальных отходов с компанией "Сибинвестстрой" из Югры.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
Происшествия
ФСБ работает с экс-главой комитета по благоустройству Петербурга
Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят следственно-оперативные мероприятия в отношении бывшего руководителя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимира Рублевского.
Общество
Температурный рекорд может быть побит в Москве 19 декабря
Погода в предстоящий четверг, 19 декабря, будет отставать от графика на два месяца, сообщил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Музыка
«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Авто
Эксперт рассказал о прогреве автомобиля зимой
Политика
Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона
Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Гаджеты
Владельцы старых смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января
Владельцы старых смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января Как сообщает ToDay News Ufa, если ваш смартфон выпущен до 2014 года и работает на Windows Phone, то вы можете остаться без WhatsApp.
Игры