В ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора бросили бутылку во время тренировки в Москве. Об этом сообщает "РИА Новости". Инцидент произошел в московском отеле "Ритц-Карлтон", где во время своего визита в российскую столицу живет спортсмен.

В Макгрегора бросили бутылку во время тренировки в Москве

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