Общество
Газета.RuВ Макгрегора бросили бутылку во время тренировки в Москве
В ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора бросили бутылку во время тренировки в Москве. Об этом сообщает "РИА Новости". Инцидент произошел в московском отеле "Ритц-Карлтон", где во время своего визита в российскую столицу живет спортсмен.
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Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Хоккей
Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Ванкувер»
Россиянин Евгений Кузнецов открыл счет уже на 3-й минуте. Но уже через 4 минуты хозяева вели после голов Босера и Шаллера.
Вести.Ru 01:35
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru вчера в 15:51
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Общество
В США открыли один из крупнейших торговых центров
Один из крупнейших торгово-развлекательных центров США American Dream частично открылся в Нью-Джерси.
Известия 00:42
Финансы
Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку
В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.
Красная весна 23 октября в 06:10
Происшествия
Российский солдат расстрелял сослуживцев
Lenta.ru вчера в 08:28
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло фейк об обострении ситуации на севере Сирии
«Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями в районе населенного пункта Телль-Тамр провинции Эль-Хасака не соответствуют действительности», — заявил Бакин.
Красная весна вчера в 18:15
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
РИА Новости вчера в 12:50
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Политика
Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста
Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета вчера в 21:17
Общество
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru 24 октября в 19:12
Армия и оружие
Российские стратегические бомбардировщики готовятся к вылету из ЮАР
23 октября Минобороны РФ сообщило, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс вчера в 09:59
Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Нант»
В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи.
Российская газета вчера в 17:20
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
Общество
Мисс Украина рассказала о том, кому принадлежит Крым
Девушка рассказала о любимых местах на полуострове Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша рассказала о том, кому на самом деле принадлежит Крым, сообщают "Известия".
АМИТЕЛ вчера в 21:31
Политика
Китай и США завершили консультации по ряду двусторонних документов
Представители Китая и США провели переговоры по ряду двусторонних документов.
Российская газета 00:07
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Газета.Ru вчера в 11:23
Общество
Канделаки высмеяла список «самых востребованных профессий»
Телеведущая Тина Канделаки назвала смешным список самых востребованных профессий, составленный ВНИИ труда.
РИА Новости вчера в 13:39
Политика
В США перевели проверку расследования Мюллера в статус уголовного дела
Проверка по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в США переквалифицирована в статус уголовного дела.
Украина.ру вчера в 02:11
Автоспорт
Гран-при Мексики. Квят стал шестым во второй практике
На 18 этапе Формулы-1 Гран-при Мексики состоялась вторая свободная практика.
Вести.Ru вчера в 17:23
Общество
Миллион человек вышли на митинг в столице Чили
Миллион человек вышли на митинг в Сантьяго, чтобы выразить недовольство политикой властей Чили. Об этом сообщила мэр столицы Карла Рубилар.
Рифей-Пермь 01:56
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
РИА Новости вчера в 08:23
Общество
Бутина рассказала о планах по возвращению в Россию
Бутина сообщила журналистам на пути в Москву, что сейчас думает только о возвращении к семье.
Экономика сегодня 00:04
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 24 октября в 14:14
Футбол
Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу
Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.
Чемпионат вчера в 11:18
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте акций «Южного потока»
"Нафтогаз" сообщил об аресте всех акций оператора "Турецкого потока" - компании South Stream Transport BV.
Газета.Ru вчера в 13:45