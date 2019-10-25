Общество

Газета.RuГазета.RuВ Макгрегора бросили бутылку во время тренировки в Москве

В ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора бросили бутылку во время тренировки в Москве. Об этом сообщает "РИА Новости". Инцидент произошел в московском отеле "Ритц-Карлтон", где во время своего визита в российскую столицу живет спортсмен.
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