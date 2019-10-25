Общество
Инфо24На открытой тренировке в Москве в Макгрегора швырнули бутылку
Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор на открытой тренировке в московском отеле подвергся атаке со стороны неизвестного хейтера.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:02, Ашберн
Культура
«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран
Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Культура
Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»
Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Политика
Трамп восстановил соглашение по беспошлинной торговле с Украиной по нескольким позициям
Глава американского государства Дональд Трамп восстановил соглашение по беспошлинной торговле с Украиной по нескольким позициям.
Общество
Демпинговый маневр ИФК может аукнуться «Антонову»
Отказ украинского авиапроизводителя обслуживать российскую технику грозит ГП «Антонов» появлением нового конкурента.
Общество
Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
Здоровье
Горизонты онкопомощи (лекция)
Главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн поделился опытом борьбы с данной проблемой в мире и рассказал как устроена структура онкологической службы в России.
Политика
США частично приостановили полеты на Кубу
Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
Армия и оружие
В России представлен новый истребитель БПЛА
Российские разработчики на выставке «Интерполитех-2019» представили беспилотный истребительный комплекс, предназначенный для уничтожения кустарных БПЛА.
Фигурное катание
Медведева не стала общаться с журналистами после короткой программы
Российская фигуристка Евгения Медведева проигнорировала общение с представителями прессы после короткой программы на этапе Гран-при в Келоуне - Skate Canada, сообщает Sport24.
Политика
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix
Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Авто
В Сети показан гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta
"Новинка" действительно вышла интересная, ведь фактически она представляет собой симбиоз легендарного Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
Автоспорт
Даниил Квят: Пятница получилась продуктивной
Экономика
Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте 100% акций «Южного потока»
Арест акций "Южного потока" произошел на фоне попытке передать акции "Южного потока", который занимается строительством и управлением трубопровода "Турецкий поток", от "Газпрома" к "Трансгаз Краснодар".
Общество
Программу Малахова о трагедии на прииске сняли с эфира
Хоккей
Кравцов вернется в КХЛ и подпишет контракт с «Трактором»
Россиянин воспользовался пунктом в контракте, который предусматривает возможность вернуться в Россию.
Общество
На Крымском мосту протестировали архитектурную подсветку
На Крымском мосту протестировали архитектурную подсветку. Об этом сообщает информационный центр "Крымский мост".
Футбол
«Ливерпуль» выиграл суд у New Balance
Политика
Вучич: Сербия хотела бы позволить себе закупить С-400
Происшествия
В Калининграде полицейских уволили после смерти задержанного от ожогов
В Калининграде уволены двое сотрудников дежурной части ОВД по Московскому району, которые "не обеспечили надлежащего контроля" за задержанным за мелкое хулиганство 36-летним калининградцем - футболистом черняховского "Прогресса" Иваном Вшивковым, что в итоге привело к его смерти.
Футбол
«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка рассказала, почему не стала сама тренировать дочь
Девочка уверена: она станет такой же крутой фигуристкой, как мама. Надя занимается на катке два раза в день.
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
Общество
ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о зоне свободной торговли
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заключили соглашение о создании зоны свободной торговли с Сербией.
Политика
В МИДе России предложили Киеву отправить гумпомощь в Донбасс
Ранее в пятницу стало известно, что МИД Украины направил ноту протеста России из-за доставки очередной партии гуманитарной помощи для жителей республик Донбасса.