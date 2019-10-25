Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор на открытой тренировке в московском отеле подвергся атаке со стороны неизвестного хейтера.

На открытой тренировке в Москве в Макгрегора швырнули бутылку

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Кино В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.

Происшествия В Калининграде полицейских уволили после смерти задержанного от ожогов В Калининграде уволены двое сотрудников дежурной части ОВД по Московскому району, которые "не обеспечили надлежащего контроля" за задержанным за мелкое хулиганство 36-летним калининградцем - футболистом черняховского "Прогресса" Иваном Вшивковым, что в итоге привело к его смерти.