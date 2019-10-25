Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Макгрегора бросили бутылку в московском отеле

Неизвестный в пятницу в одном из московских отелей бросил бутылку в бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора во время его выхода к СМИ, сообщает РИА Новости. Причиной тому называют резкие высказывания ирландца в отношении Дагестана.
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В Макгрегора бросили бутылку во время тренировки в московском отеле

РБК11:59

В Макгрегора швырнули бутылку во время открытой тренировки (ВИДЕО)

Sport.ru10:59

СМИ: В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле

RT на русском09:54

В Макгрегора метнули бутылку с желтой жидкостью

Lenta.ru10:41

Видео: в Макгрегора бросили бутылку на тренировке в московском отеле

РЕН ТВ10:30

В Макгрегора кинули бутылкой на встрече с блогерами в Москве

Чемпионат10:23

В Макгрегора кинули бутылкой в московском отеле

РИА Новости10:47
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