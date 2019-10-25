Неизвестный в пятницу в одном из московских отелей бросил бутылку в бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора во время его выхода к СМИ, сообщает РИА Новости. Причиной тому называют резкие высказывания ирландца в отношении Дагестана.

В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле

Футбол Нидерланды и Бельгия могут создать объединенный чемпионат Руководители пяти лучших клубов из Бельгии («Гент», «Брюгге», «Генк», «Андерлехт» и «Стандард») встретились с коллегами из шестерки лучших клубов Нидерландов («Аякс», «АЗ Алкмар», «Утрехт», «Фейеноорд», ПСВ и «Витесс»).

Спорт Соперницы помогли иорданской футболистке поправить хиджаб На поле вышли иорданская команда "Шабаб аль-Одорн" и "Арабский православный клуб". Иорданские футболистки были одеты в хиджабы.

Экономика Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.

Общество Бутина села в самолет из Майами в Москву Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолет «Аэрофлота», который доставит ее в Москву. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Шоу-бизнес Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.

Космос Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.

Политика В МИД России предложили Украине отправить в Донбасс гумпомощь Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила властям Украины вместо ноты протеста в адрес российской стороны отправить гуманитарную помощь жителям Донбасса.

Политика Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.

Наука Найден простой и экологичный способ производства перекиси водорода Новый процесс получения перекиси водорода, разработанный инженерами-химиками MIT, однажды может быть использован для создания портативных устройств, использующих воду, воздух и электричество для её производства там, где она необходима.

Общество В ходе беспорядков в Багдаде пострадали более 200 человек Один участник протестов погиб и более 200 человек пострадали в ходе подавления беспорядков в Багдаде, 25 октября передает агентство Reuters.