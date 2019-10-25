Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Макгрегора бросили бутылку в московском отеле

Неизвестный в пятницу в одном из московских отелей бросил бутылку в бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора во время его выхода к СМИ, сообщает РИА Новости. Причиной тому называют резкие высказывания ирландца в отношении Дагестана.
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