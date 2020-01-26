Происшествия
Российская газетаВ Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок. Как сообщает пресс-служба МЧС региона, хлопок газа случился на первом этаже пятиэтажного дома.
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Религия
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Происшествия
На Сахалине с оторвавшейся льдины спасают 600 рыбаков
На Сахалине у побережья залива Мордвинова около 600 рыбаков оказались отрезанными от берега.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, причиной стала Украина
Политика
Песков: решение об отставке правительства принял Медведев
Решение об отставке правительства Дмитрия Медведева было принято самим кабинетом министров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Футбол
Что сказал Сетьен после поражения «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен дал комментарий после поражения от «Валенсии» со счётом 0:2.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Алла Пугачева отпраздновала китайский Новый год с другом
Для отдыха Алла Борисовна выбрала китайский ресторан. Повод оказался подходящим - китайский Новый год.
Фигурное катание
Российские фигуристы выиграли все золото на чемпионате Европы
Дмитрий Алиев выиграл золотую медаль в одиночном мужском катании.
Политика
Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже
Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
Здоровье
Китайские СМИ назвали первые симптомы нового коронавируса
Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично.
Гаджеты
Samsung предлагает дорогие наушники Galaxy Buds+ бесплатно
Компания Samsung предлагает бесплатно получить наушники Samsung Galaxy Buds+.
Армия и оружие
Американские военные в Европе отработают сценарий «войны 2028 года»
Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года».
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Общество
Tez Tour приостановил продажу туров в Китай из-за коронавируса
Туроператор Tez Tour объявил о прекращении продажи туров на остров Хайнань (Китай) в связи с распространившимся коронавирусом нового типа.
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Армия и оружие
В бундесвере выявлен крупный очаг неонацизма
Как заявил президент немецкой военной контрразведки (MAD) Кристоф Грамм, в 2019 году было выявлено 360 солдат, подозреваемых в праворадикальном экстремизме.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Технологии
Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходные коды
Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
Шоу-бизнес
Елизавета II предлагала принцу Гарри и Меган Маркл отказаться от титулов до свадьбы
У герцогов Сассекских был шанс избежать королевских обязанностей. В начале года Меган Маркл и принц Гарри выступили с заявлением.
Общество
Установлен источник китайского коронавируса
Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.
Происшествия
Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице
В Пермском крае скончалась многодетная мать, подозреваемая в убийстве двоих своих детей.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз
Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Происшествия
ФСБ займется поиском пропавшего студента медицинского вуза
В Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве после пропажи студента медицинского вуза Сергея Павлова.