Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок

В одном из многоэтажных домов на улице Гамидова В Махачкале произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, хлопок газа случился на первом этаже пятиэтажного дома.
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В Махачкале после взрыва газа в жилом доме прекратили газоснабжение еще восьми зданий

ТАСС12:35

Ребенок пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме Махачкалы

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В Махачкале произошел взрыв газа

Лезги газет08:13

Ребенок пострадал при взрыве газа в пятиэтажном доме в Махачкале

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В квартире многоэтажного дома в Махачкале взорвался бытовой газ: есть пострадавший

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Подача газа прекращена в восьми пятиэтажках в Махачкале после ЧП

РИА Новости13:10

Взрыв газа в Махачкале произошел из-за брошенной ребенком спички

Интерфакс07:33
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Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
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Происшествия

Раскрыто содержание записки отца оставленных в Шереметьеве детей

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о содержании записки отца двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, которых обнаружили в аэропорту Шереметьево без сопровождения взрослых.
RT на русском 14:43
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РИА Новости 16:14
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Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе в США

В течение игровой карьеры Брайанту удалось стать пятикратным чемпионом НБА, MVP регулярного чемпионата (сезон 2008/2009), а также дважды MVP финальной серии НБА (в 2009 и 2010 годах).
РБК 15:42
Армия и оружие

На территорию посольства США в Багдаде упали ракеты

Три ракеты упали вечером в воскресенье на территории посольства США в Багдаде, одна из них поразила ресторан дипмиссии, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака.
РИА Новости 16:16
Политика

Песков: решение об отставке правительства принял Медведев

Решение об отставке правительства Дмитрия Медведева было принято самим кабинетом министров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:57
Происшествия

В Курске две девочки погибли, провалившись под лед

Сегодня в Единую дежурно-диспетчерскую службу Курска поступило сообщение о том, что на реке Сейм под лёд провалились дети.
Курск сегодня 11:07
Общество

Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Российская газета 14:04
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Китайские СМИ назвали первые симптомы нового коронавируса

Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично.
Газета Кемерова вчера в 23:43
Общество

В США сообщили о пяти случаях заболевания новым коронавирусом

В США зафиксировано пять случаев заболевания новым типом коронавируса из Китая.
RT на русском 16:18
Политика

Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, на котором присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского президента.
РИА Новости 15:58
Футбол

«Реал» обыграл «Вальядолид» и возглавил турнирную таблицу Примеры

«Реал» обыграл «Вальядолид» в матче 21-го тура чемпионата Испании.
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Происшествия

Автомобиль упал в реку в центре Москвы

В Москве автомобиль сорвался в реку Яузу.
Газета.Ru 14:03
Происшествия

В Краснодаре экстренно госпитализировали прибывшего из КНР пассажира

Жителя Краснодарского края экстренно госпитализировали из аэропорта Краснодара после выявления у него признаков ОРВИ в пункте санитарно-карантинного контроля.
RT на русском 14:16
Общество

Галкин отреагировал на сообщения о вырубке леса рядом с его замком

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Кино

Джим Керри назвал условие для съёмок в сиквеле «Маски»

Джим Керри назвал условие, при котором он согласился бы сняться в продолжении фильма «Маска». Об этом 25 января сообщил портал Comicbook.
REGNUM 24 января в 18:12
Экономика

Чистая прибыль «дочек» РЖД в 2019 году составила 98,5 млрд рублей

Чистая прибыль дочерних компаний "Российских железных дорог", как свидетельствует предварительная консолидированная финансовая отчетность холдинга, составила 98,5 млрд рублей в 2019 году.
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Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия 15:34
Политика

У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции

В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
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Кино

Новый фильм франшизы «Анаконда» снимут в США

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Здоровье

Казахстан решил приостановить безвизовый режим для граждан КНР

Премьер Казахстана Аскар Мамин поручил правительству приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории страны для транзитных пассажиров из Китая, сообщает пресс-служба премьера.
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Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Космос

Американский спутник Spaceway-1 может вскоре взорваться в космосе

Что происходит 23 января в 10:46
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В Dota 2 вышло обновление 7.24. Убрали святыни и добавили новых героев в Captain’s Mode

В Dota 2 вышло обновление 7.24. С ним в игре уменьшили число слотов в рюкзаке, а также добавили общий тайник у фонтана.
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Общество

Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов

Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
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В Москве состоялась жеребьёвка Кубка легенд

Состоялась жеребьёвка группового раунда Кубка легенд — 2020 по футболу, который пройдёт в Москве.
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Политика

Появилось видео рассуждений Трампа о противостоянии Украины и России

Агентство Associated Press опубликовало 25 января видео с ужина президента США Дональда Трампа в 2018 году, во время которого он рассуждает о ситуации на Украине, призывает уволить на данный момент уже бывшего американского посла в Киеве Мари Йованович и критикует Джорджа Буша – младшего.
Известия вчера в 22:27
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Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса

Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Expert.ru 06:21
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Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
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