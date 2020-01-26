В одном из многоэтажных домов на улице Гамидова В Махачкале произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, хлопок газа случился на первом этаже пятиэтажного дома.

В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок

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