В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок. Как сообщает пресс-служба МЧС региона, хлопок газа случился на первом этаже пятиэтажного дома.

В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок

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