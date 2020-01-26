Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок

В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок. Как сообщает пресс-служба МЧС региона, хлопок газа случился на первом этаже пятиэтажного дома.
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В Махачкале произошел взрыв газа

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Ребенок пострадал при взрыве газа в пятиэтажном доме в Махачкале

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