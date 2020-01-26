Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок

В одном из многоэтажных домов на улице Гамидова В Махачкале произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, хлопок газа случился на первом этаже пятиэтажного дома.
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В Махачкале произошел взрыв газа

Лезги газет08:13

Взрыв газа в Махачкале произошел из-за брошенной ребенком спички

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В квартире многоэтажного дома в Махачкале взорвался бытовой газ: есть пострадавший

Черновик07:30

Пострадавший при взрыве газа в Махачкале ребенок получил ожоги лица

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Ребенок пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме Махачкалы

Mirmol.ru06:55

Угрозы обрушения после хлопка газа в пятиэтажке в Махачкале нет

РИА Новости08:21

Ребенок пострадал при взрыве газа в пятиэтажном доме в Махачкале

РИА Дагестан07:35
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Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском 11:16
Политика

Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы

В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.
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В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
REGNUM вчера в 09:47
Хоккей

ЦСКА обыграл «Сибирь» и одержал пятую победу подряд в КХЛ

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Религия

Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин

Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Российская газета 11:17
Политика

ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере

"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
РИА Новости 23 января в 18:00
Происшествия

За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

Lenta.ru 07:44
Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом

Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Газета.Ru 08:35
Происшествия

На Кутузовском проспекте в Москве найден труп студентки

Труп 19-летней девушки обнаружен сегодня утром на западе Москвы. Предположительно речь идет о суициде.
Московский Комсомолец 04:56
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Политика

Шнуров рассказал, при каких условиях пойдет в политику

Музыкант подчеркнул, что по идее депутат - это человек от народа, поэтому именно народ должен предложить ему стать политиком.
РИА Новости 08:22
Происшествия

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 38

Число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг увеличилось до 38.
RT на русском 11:30
Футбол

Кокорин сыграет за «Зенит» в матче с «Зальцбургом»

Мойка78 вчера в 08:09
Армия и оружие

Американские истребители перехватили в Сирии два российских военных вертолёта Ми-17

Несколько часов назад два американских истребителя вошли в воздушное пространство Сирии с восточного направления и провели перехват двух российских военных вертолётов Ми-17, которые попытались войти в воздушное пространство над территорией, где располагаются американские военные базы.
Avia.pro 03:15
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — говорится в заявлении защиты.
РБК 07:48
Политика

У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции

В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Московский Комсомолец вчера в 08:39
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ 24 января в 05:13
Культура

Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

iReactor вчера в 14:32
Политика

Соловьев предложил заплатить Польше 30 сребреников

Комментируя слова польского политика, телеведущий назвал его «крупной сволочью» и «Иудой» и предложил заплатить ему 30 сребреников, посчитав такую цену оптимальной.
URA.Ru 08:35
Шоу-бизнес

Михаил Боярский без шляпы и очков выглядит другим человеком

Михаил Сергеевич запечатлён в домашнем виде и без фирменных шляпы и очков.
7Дней.ру вчера в 03:00
Общество

Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Интерфакс вчера в 13:24
Происшествия

Каршеринг с трупом в багажнике нашли в Петербурге

Газета.Ru 10:19
Гаджеты

Компания PNY выпустила профессиональные видеокарты Nvidia

Еще летом 2018 года компанией были презентованы профессиональные ускорители Nvidia Quadro RTX 8000 и RTX 6000.
Goroday.ru 11:30
Политика

Зеленский отправится в Польшу с рабочим визитом

Президент будет находиться в Польше с рабочим визитом с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
News.ru 02:33
Происшествия

В Курске две девочки провалились под лед и утонули

Спасатели извлекли тела двух школьниц из реки Сейм в Курске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Интерфакс 11:01
Происшествия

Загоревшийся в полете самолет сел в Иране

Газета.Ru 10:32
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Транмер Роверс» в Кубке Англии

Матч 1/16 финала Кубка Англии Транмер Роверс Манчестер Юнайтед завершился со счетом 0:6.
Советский спорт 11:53
Политика

Путин напомнил об отсутствии срока давности для преступлений нацистов

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны не имеют срока давности и будущие поколения должны хранить и защищать правду о тех событиях.
RT на русском 11:46
Происшествия

В Кабардино-Балкарии пьяный сотрудник полиции насмерть сбил пешехода

РИА Новости 08:39
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