Происшествия
Российская газетаВ Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
В одном из многоэтажных домов на улице Гамидова В Махачкале произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, хлопок газа случился на первом этаже пятиэтажного дома.
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Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Политика
Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы
В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Хоккей
ЦСКА обыграл «Сибирь» и одержал пятую победу подряд в КХЛ
Религия
Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин
Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Политика
ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере
"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
Происшествия
За коллаж на Кадырова задержали 25 человек
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом
Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве найден труп студентки
Труп 19-летней девушки обнаружен сегодня утром на западе Москвы. Предположительно речь идет о суициде.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Политика
Шнуров рассказал, при каких условиях пойдет в политику
Музыкант подчеркнул, что по идее депутат - это человек от народа, поэтому именно народ должен предложить ему стать политиком.
Происшествия
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 38
Число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг увеличилось до 38.
Футбол
Кокорин сыграет за «Зенит» в матче с «Зальцбургом»
Армия и оружие
Американские истребители перехватили в Сирии два российских военных вертолёта Ми-17
Несколько часов назад два американских истребителя вошли в воздушное пространство Сирии с восточного направления и провели перехват двух российских военных вертолётов Ми-17, которые попытались войти в воздушное пространство над территорией, где располагаются американские военные базы.
Политика
Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — говорится в заявлении защиты.
Политика
У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции
В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Культура
Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Политика
Соловьев предложил заплатить Польше 30 сребреников
Комментируя слова польского политика, телеведущий назвал его «крупной сволочью» и «Иудой» и предложил заплатить ему 30 сребреников, посчитав такую цену оптимальной.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский без шляпы и очков выглядит другим человеком
Михаил Сергеевич запечатлён в домашнем виде и без фирменных шляпы и очков.
Общество
Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань
Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Гаджеты
Компания PNY выпустила профессиональные видеокарты Nvidia
Еще летом 2018 года компанией были презентованы профессиональные ускорители Nvidia Quadro RTX 8000 и RTX 6000.
Политика
Зеленский отправится в Польшу с рабочим визитом
Президент будет находиться в Польше с рабочим визитом с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Происшествия
В Курске две девочки провалились под лед и утонули
Спасатели извлекли тела двух школьниц из реки Сейм в Курске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Происшествия
Загоревшийся в полете самолет сел в Иране
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Транмер Роверс» в Кубке Англии
Матч 1/16 финала Кубка Англии Транмер Роверс Манчестер Юнайтед завершился со счетом 0:6.
Политика
Путин напомнил об отсутствии срока давности для преступлений нацистов
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны не имеют срока давности и будущие поколения должны хранить и защищать правду о тех событиях.