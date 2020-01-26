В подвале многоэтажного жилого дома в Махачкале произошел взрыв газа.

В Махачкале взорвался газ в жилом доме

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