Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Махачкале взорвался газ в жилом доме

В подвале многоэтажного жилого дома в Махачкале произошел взрыв газа.
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В квартире многоэтажного дома в Махачкале взорвался бытовой газ: есть пострадавший

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Взрыв газа в Махачкале произошел из-за брошенной ребенком спички

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:26, Ашберн
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Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек

Число погибших при землетрясении на востоке Турции возросло до 20 человек, сообщает Anadolu со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
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Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
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В Кремле отреагировали на информацию об отставке Суркова

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