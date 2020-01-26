Происшествия
BFM.ruВ Махачкале взорвался газ в жилом доме
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Происшествия
Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины
Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Религия
Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин
Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Происшествия
В Курске две девочки провалились под лед и утонули
Спасатели извлекли тела двух школьниц из реки Сейм в Курске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Политика
Польша заявила об исходящей от России угрозе
В Польше заявили об исходящей от России угрозе.
Кино
Джим Керри назвал условие для съёмок в сиквеле «Маски»
Джим Керри назвал условие, при котором он согласился бы сняться в продолжении фильма «Маска». Об этом 25 января сообщил портал Comicbook.
Единоборства
Блейдс нокаутом победил Дос Сантоса на UFC Fight Night 166
В Роли (Северная Каролина, США) прошел турнир UFC Fight Night 166.
Политика
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.
Общество
Рядом с посольством США в Багдаде упали несколько ракет
Сообщений о пострадавших не поступало. Это не первое попадание снарядов в «зеленую зону». На днях у посольства США упали две ракеты.
Общество
Глава ВОЗ отправился в Китай для обсуждения коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус объявил поздно вечером, что он находится на пути в Пекин.
Технологии
Создана интерактивная карта распространения китайского коронавируса
Центр системных исследований и инжиниринга создал специальную онлайн-панель для мониторинга распространения из Китая нового штамма коронавируса 2019-nCoV.
Экономика
Дерипаска: Аппетит к новым вложениям у мировых инвесторов есть
Мировые инвесторы пока сохраняют аппетит к новым вложениям, но неизвестно, надолго ли его хватит, заявил бизнесмен Олег Дерипаска, описывая атмосферу Всемирного экономического форума в Давосе.
Биатлон
Глава СБР не считает антирекордную серию российских биатлонистов провалом
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался об антирекордной серии россиян в Кубке мира.
Космос
Астронавты МКС вышли в открытый космос для ремонта оборудования
Астронавты вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для ремонта магнитного альфа-спектрометра, прямая трансляция операции ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Авто
Бюджетный аналог Haval H6 пользуется на родине ажиотажным спросом
Происшествия
В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира
По данным ведомства, аэропорты Краснодара и Сочи (город-курорт связывает прямое авиасообщение с Китаем с конца минувшего года) усилили меры эпидемиологической безопасности и контроль за прибывающими пассажирами.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Здоровье
Стали известны первые симптомы китайского коронавируса
Первые симптомы, которые появляются у заразившихся новым смертельно опасным китайским коронавирусом, очень похожи на симптомы самых обычных простуды и гриппа.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева встретила китайский Новый год с друзьями
Новый год в Китае празднуют 25 января. Алла Пугачева захотела отметить этот праздник вместе с друзьями.
Политика
Соловьев оценил слова Качиньского о компенсации Польше
Известный телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова польского политика Ярослава Качиньского о компенсации за ущерб во Второй мировой войне, которую Москва должна выплатить Варшаве.
Фигурное катание
Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки
Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью
Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
Наука
Ученые доказали, что стресс влияет на седину волос
Хоккей
ЦСКА завоевал «Кубок Легенд», обыграв в финале «Спартак»
В финальном матче VI «Кубка Легенд» ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 7:5. В составе победителей 4 (1+3) очка на счету президента «Норникеля», главы Попечительского совета фонда «Ночная хоккейная лига» Владимира Потанина, дублем отметился трехкратный чемпион мира Сергей Федоров.
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