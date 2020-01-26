В подвале многоэтажного жилого дома в Махачкале произошел взрыв газа.

В Махачкале взорвался газ в жилом доме

Религия Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.

Наука Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.

Политика Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».

Политика Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.

Общество Глава ВОЗ отправился в Китай для обсуждения коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус объявил поздно вечером, что он находится на пути в Пекин.

Технологии Создана интерактивная карта распространения китайского коронавируса Центр системных исследований и инжиниринга создал специальную онлайн-панель для мониторинга распространения из Китая нового штамма коронавируса 2019-nCoV.

Экономика Дерипаска: Аппетит к новым вложениям у мировых инвесторов есть Мировые инвесторы пока сохраняют аппетит к новым вложениям, но неизвестно, надолго ли его хватит, заявил бизнесмен Олег Дерипаска, описывая атмосферу Всемирного экономического форума в Давосе.

Космос Астронавты МКС вышли в открытый космос для ремонта оборудования Астронавты вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для ремонта магнитного альфа-спектрометра, прямая трансляция операции ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Происшествия В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира По данным ведомства, аэропорты Краснодара и Сочи (город-курорт связывает прямое авиасообщение с Китаем с конца минувшего года) усилили меры эпидемиологической безопасности и контроль за прибывающими пассажирами.

Общество Назван вероятный источник коронавируса в Китае Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.

Здоровье Стали известны первые симптомы китайского коронавируса Первые симптомы, которые появляются у заразившихся новым смертельно опасным китайским коронавирусом, очень похожи на симптомы самых обычных простуды и гриппа.

Политика Соловьев оценил слова Качиньского о компенсации Польше Известный телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова польского политика Ярослава Качиньского о компенсации за ущерб во Второй мировой войне, которую Москва должна выплатить Варшаве.