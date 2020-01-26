Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Махачкале взорвался газ в жилом доме

В подвале многоэтажного жилого дома в Махачкале произошел взрыв газа.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Ребенок пострадал при взрыве газа в пятиэтажном доме в Махачкале

РИА Дагестан07:35

Подача газа прекращена в восьми пятиэтажках в Махачкале после ЧП

РИА Новости13:10

В Махачкале произошел взрыв газа

Лезги газет08:13

В Махачкале после взрыва газа в жилом доме прекратили газоснабжение еще восьми зданий

ТАСС12:35

В квартире многоэтажного дома в Махачкале взорвался бытовой газ: есть пострадавший

Черновик07:30

Ребенок пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме Махачкалы

Mirmol.ru06:55

Взрыв газа в Махачкале произошел из-за брошенной ребенком спички

Интерфакс07:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Происшествия

Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины

Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 12:58
Религия

Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин

Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Российская газета 11:17
Происшествия

В Курске две девочки провалились под лед и утонули

Спасатели извлекли тела двух школьниц из реки Сейм в Курске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Интерфакс 11:01
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
РИА Новости вчера в 00:17
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

РИА Новости вчера в 09:26
Наука

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Российская Действительность 24 января в 13:34
Политика

Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 11:21
Политика

Польша заявила об исходящей от России угрозе

В Польше заявили об исходящей от России угрозе.
Газета.Ru 12:51
Кино

Джим Керри назвал условие для съёмок в сиквеле «Маски»

Джим Керри назвал условие, при котором он согласился бы сняться в продолжении фильма «Маска». Об этом 25 января сообщил портал Comicbook.
REGNUM 24 января в 18:12
Происшествия

В Петербурге задержали автомобиль каршеринга с трупом в багажнике

BFM.ru 11:48
Единоборства

Блейдс нокаутом победил Дос Сантоса на UFC Fight Night 166

В Роли (Северная Каролина, США) прошел турнир UFC Fight Night 166.
Матч ТВ вчера в 22:58
Политика

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.
RT на русском 13:26
Общество

Рядом с посольством США в Багдаде упали несколько ракет

Сообщений о пострадавших не поступало. Это не первое попадание снарядов в «зеленую зону». На днях у посольства США упали две ракеты.
Коммерсантъ 12:18
Общество

Глава ВОЗ отправился в Китай для обсуждения коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус объявил поздно вечером, что он находится на пути в Пекин.
Коммерсантъ 12:59
Технологии

Создана интерактивная карта распространения китайского коронавируса

Центр системных исследований и инжиниринга создал специальную онлайн-панель для мониторинга распространения из Китая нового штамма коронавируса 2019-nCoV.
Профиль 13:13
Экономика

Дерипаска: Аппетит к новым вложениям у мировых инвесторов есть

Мировые инвесторы пока сохраняют аппетит к новым вложениям, но неизвестно, надолго ли его хватит, заявил бизнесмен Олег Дерипаска, описывая атмосферу Всемирного экономического форума в Давосе.
ПРАЙМ 04:35
Биатлон

Глава СБР не считает антирекордную серию российских биатлонистов провалом

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался об антирекордной серии россиян в Кубке мира.
Газета.Ru 12:48
Общество

Пресс-служба губернатора Кубани объяснила его слова про Мамаев курган

РИА Новости 13:48
Космос

Астронавты МКС вышли в открытый космос для ремонта оборудования

Астронавты вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для ремонта магнитного альфа-спектрометра, прямая трансляция операции ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Газета.Ru вчера в 08:16
Авто

Бюджетный аналог Haval H6 пользуется на родине ажиотажным спросом

Daily-Motor.Ru 01:33
Происшествия

В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира

По данным ведомства, аэропорты Краснодара и Сочи (город-курорт связывает прямое авиасообщение с Китаем с конца минувшего года) усилили меры эпидемиологической безопасности и контроль за прибывающими пассажирами.
Российская газета 13:00
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском 11:16
Здоровье

Стали известны первые симптомы китайского коронавируса

Первые симптомы, которые появляются у заразившихся новым смертельно опасным китайским коронавирусом, очень похожи на симптомы самых обычных простуды и гриппа.
Радио Комсомольская правда вчера в 23:38
Шоу-бизнес

Алла Пугачева встретила китайский Новый год с друзьями

Новый год в Китае празднуют 25 января. Алла Пугачева захотела отметить этот праздник вместе с друзьями.
Дни24 вчера в 12:26
Политика

Соловьев оценил слова Качиньского о компенсации Польше

Известный телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова польского политика Ярослава Качиньского о компенсации за ущерб во Второй мировой войне, которую Москва должна выплатить Варшаве.
Аргументы недели 13:35
Фигурное катание

Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки

Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Говорит Москва вчера в 23:10
Происшествия

Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью

Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
RT на русском 12:52
Наука

Ученые доказали, что стресс влияет на седину волос

NewInform 24 января в 01:35
Хоккей

ЦСКА завоевал «Кубок Легенд», обыграв в финале «Спартак»

В финальном матче VI «Кубка Легенд» ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 7:5. В составе победителей 4 (1+3) очка на счету президента «Норникеля», главы Попечительского совета фонда «Ночная хоккейная лига» Владимира Потанина, дублем отметился трехкратный чемпион мира Сергей Федоров.
Спорт-Экспресс 10:24
Гаджеты

Новые видеокарты Intel обрадуют геймеров

Красная весна вчера в 17:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное