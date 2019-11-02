Политика
ТАССВ Малайзии заявили о готовности закупать самолеты из России
Позднее глава Минпромторга рассказал в интервью ТАСС, что страны подписали "мягкий" (не обязывающий, без уплаты аванса) контракт на поставку десяти самолетов МС-21 еще на стадии подготовки его серийного производства.
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Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Происшествия
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Lenta.ru вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев уехал отдыхать в США с новой возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев отправился на отдых в Америку вместе со своей новой возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Народные новости 03:54
Происшествия
На танкере в Находке произошел взрыв
На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
Здоровье
Гастроэнтеролог перечислил полезные свойства бульона
Актуальные Новости 02:22
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Единоборства
Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.
RT на русском 01:10
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
BFM.ru вчера в 11:19
Происшествия
Более 30 детей отравились в отеле в Казани
Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.
Интерфакс 03:25
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК вчера в 04:26
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Автоспорт
Перес наказан стартом с пит-лейна
Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес наказан стартом с пит-лейна в гонке Гран-при США, сообщает пресс-служба ФИА.
Чемпионат вчера в 23:42
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Культура
Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма «Аванпост»
Один из лидеров и основателей культовой ню-метал-группы Linkin Park Майк Шинода записал саундтрек к грядущему российскому фантастическому боевику "Аванпост".
Российская газета вчера в 09:27
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
Политика
Захарова обвинила США в контрабанде сирийской нефти на $30 млн в месяц
"В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 миллионов долларов в месяц", - сказала Захарова.
Труд вчера в 08:24
Происшествия
В Кемерове загорелись два здания склада
Крупный пожар произошел в Кемерове, там загорелись два производственно-складских здания, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС 00:00
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность группы вымогателей в Крыму
Деятельность преступной группы, специализирующейся на вымогательстве, пресечена в Крыму сотрудниками управлений ФСБ и МВД по региону, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму.
РИА Новости 02:58
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Газета.Ru вчера в 02:40
Политика
США и Китай договорились по основным торговым вопросам
США и Китаю удалось достигнуть консенсуса по основным вопросам в сфере торговых отношений, сообщает агентство Xinhua.
Rambler News Service вчера в 14:01
Политика
Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
REGNUM 04:02
Политика
Трамп вступился за политиков, которых Клинтон назвала агентами России
Клинтон в интервью подкасту Capmaign HQ в октябре назвала Габбард любимым кандидатом русских, а кандидата от Зеленой партии Джилл Стайн — агентом русских.
РИА Новости вчера в 21:21
Общество
Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера
В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Российская газета 01:25
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
Газета.Ru вчера в 15:00
Здоровье
Поликлиники Алтайского края продлили время работы
Поликлиники Алтайского края обязаны принимать пациентов до 20:00.
Алтапресс 30 октября в 02:44
Авто
Компания BMW потроллила Mercedes-Benz в твиттере
Компания BMW отпраздновала Хэллоуин твитом, в котором потроллила своего главного конкурента — Mercedes-Benz.
Motor вчера в 07:06