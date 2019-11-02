Политика

ТАССТАССВ Малайзии заявили о готовности закупать самолеты из России

Позднее глава Минпромторга рассказал в интервью ТАСС, что страны подписали "мягкий" (не обязывающий, без уплаты аванса) контракт на поставку десяти самолетов МС-21 еще на стадии подготовки его серийного производства.
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В Малайзии заявили о готовности закупать самолеты из России

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Малайзийский политик
Государственный и политический деятель Малайзии, в 1981-2003 гг. четвёртый премьер-министр страны. Политический долгожитель, чья карьера длится уже более пяти десятилетий. В 2018 году вновь избран премьер-министром Малайзии, но уже от оппозиционного альянса «Надежда», одержавшего победу на выборах в мае 2018 г.
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