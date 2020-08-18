Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Мали мятежники арестовали президента и премьер-министра

Лидеры мятежных военных в Мали сообщили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. "Они сейчас в бронетранспортере, который везет их в Кати", — сказал представитель мятежников агентству Франс Пресс. Источник РИА Новости подтвердил эту информацию.
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