Лидеры мятежных военных в Мали сообщили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. "Они сейчас в бронетранспортере, который везет их в Кати", — сказал представитель мятежников агентству Франс Пресс. Источник РИА Новости подтвердил эту информацию.

В Мали мятежники арестовали президента и премьер-министра

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