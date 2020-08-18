Политика
РИА НовостиВ Мали мятежники арестовали президента и премьер-министра
Лидеры мятежных военных в Мали сообщили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. "Они сейчас в бронетранспортере, который везет их в Кати", — сказал представитель мятежников агентству Франс Пресс. Источник РИА Новости подтвердил эту информацию.
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Происшествия
Суд арестовал 3 млн рублей и два автомобиля, принадлежащие Фургалу
Басманный суд Москвы арестовал 3 млн рублей и две машины, принадлежащие экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
МонаВиста вчера в 13:51
Происшествия
Врачи назвали основной диагноз Ефремова
Врачи поставили основной диагноз актеру Михаилу Ефремову, госпитализированному ранее с подозрением на инсульт, - ишемические атаки.
ТАСС 11:42
Армия и оружие
Минобороны Белоруссии объяснило полеты Ил-76 в Россию
Самолет Ил-76 ВВС Белоруссии летал в Россию для участия в военном состязании, 18 августа передает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Наталью Гаврусик.
ИА Красная Весна 11:04
Армия и оружие
Россия хотела изготовить около 100 танков «Объект 195» в 2006 году
Предполагалось, что после окончания программы государственных испытаний (в 2006 году) Россия изготовит около ста танков.
Экономика сегодня 12:48
Общество
Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире
Рабочий белорусского автомобильного завода (БелАЗ) показал телеведущему Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» гениталии.
Lenta.ru вчера в 17:15
Футбол
Кутепов может перейти в «Химки» или «Краснодар»
У футболиста есть два варианта: аренда в «Химки», либо полноценный трансфер в «Краснодар». Он склоняется ко второму варианту.
Metaratings 16:17
Политика
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией координационного совета - это попытка захвата власти, и пригрозил "адекватными мерами".
Интерфакс 10:14
Политика
В ФРГ заявили о худших последствиях санкций США против Nord Stream 2
Если Германия смирится с санкциями США против газопровода "Северный поток-2" и не предпримет ответные меры, то она рискует оказаться во власти Соединенных Штатов.
Российская газета 16:54
Политика
Швеция заявила о приостановке выплаты помощи Белоруссии
Швеция объявила о решении заморозить часть помощи Белоруссии, которую она хотела направить на государственные проекты республики.
Известия 16:06
Политика
Минтруд Белоруссии оценил законность забастовок на предприятиях
Политически мотивированные забастовки рабочих белорусских предприятий противоречат законодательству республики, которое разрешает стачки для решения трудовых вопросов.
РБК 18:30
Политика
Дегтярёв пригласил в народный совет участников акций в защиту Фургала
Сергей Иванович Фургал — мой однопартиец.
Говорит Москва 01:53
Игры
Авторы Baldur’s Gate 3 опубликовали системные требования игры
Студия Larian представила системные требования Baldur's Gate 3. Эта информация появилась на странице грядущего тайтла в Steam после новой презентации игрового процесса и анонса даты релиза.
CyberSport.ru 16:31
Общество
Трамп: Oracle может купить TikTok
Президент США Дональд Трамп заявил, что Oracle может купить американский бизнес TikTok. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:17
Происшествия
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Ранее отмечалось, что 29-летний Шишмаков, будучи членом избирательной комиссии, отказался подписывать протокол на президентских выборах.
РИА Новости 12:25
Армия и оружие
Командующий РВСН сообщил о перевооружении полков на новейшее оружие
Комсомольская правда 18:24
Шоу-бизнес
Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной
Бари Алибасова подал на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом РИА Новости сообщил представитель продюсера Вадим Горжанкин.
Вести.Ru 06:12
Футбол
«Спартак» рассказал о состоянии защитника «Ахмата» Нижича
«Спартак» сообщил, что защитник «Ахмата» Зоран Нижич чувствует себя хорошо после травмы в матче 2-го тура.
Спорт-Экспресс 14:24
Здоровье
Эксперт заявила о серьезном кризисе психического здоровья в Америке
Пандемия коронавируса COVID-19 вызывает кризис психического здоровья в Северной и Южной Америках из-за долговременного карантинного режима, сообщила во вторник директор Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Карисса Этьен.
Интерфакс 14:46
Армия и оружие
В России разработали систему прогнозирования маршрутов движения дронов противника
Военная академия Воздушно-космической обороны (ВКО) на основе опыта, полученного силами ПВО в Сирии, разработала систему, прогнозирующую наиболее вероятные маршруты движения беспилотников противника.
ТАСС 17:30
Происшествия
В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен
По версии следствия и гособвинения, Александр Шабарчин, Данила Васильев и Александр Эткин совершили его в ноябре прошлого года — тогда в центре Перми был установлен манекен с лицом президента России Владимира Путина и надписями, что он лжец и военный преступник.
Коммерсантъ 07:35
Культура
Первый канал представил наставников девятого сезона шоу «Голос»
Главный продюсер Юрий Аксюта назвал имена тех, кто займет места в жюри проекта, набрав в свои команды талантливых участников и став для них наставниками.
Evo-rus.com 01:04
Экономика
Средняя зарплата в Петербурге превысила 65 тыс. рублей — Смольный
По подсчетам чиновников, средняя номинальная зарплата с января по май 2020 года составила 65 тыс. 337 рублей.
REGNUM 04:41
Футбол
«Спартак» вылетел на матч в Уфу без главного тренера Тедеско
Московский «Спартак» уехал в Уфу без главного тренера Доменико Тедеско.
Mockva.ru 09:32
Культура
Ольга Бузова перевоплотилась во Фриду Кало в новом клипе
Следующий образ оказался наиболее интересным - Бузова перевоплотилась в знаменитую художницу Фриду Кало, причём её стилисты и визажисты проделали просто невероятную работу, так как Бузова действительно стала очень похожей на Фриду.
Bimru.ru 12:20
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук организовала свадьбу в рекордно короткие сроки
На прошедших выходных Светлана Бондарчук вышла замуж за бизнесмена Сергея Харченко.
Paparazzi.ru 09:35
Кино
Джейми Ланнистер был готов профинансировать финал в «Игре престолов»
ГЛАС.RU 16 августа в 10:50