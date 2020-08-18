Мятежники заявили об аресте президента и премьер-министра Мали
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В Мали в результате мятежа военных арестованы президент страны Ибрагим Бубакар Кейта и премьер-министр Бубу Сиссе, сообщило AFP со ссылкой на руководство мятежников. Несколько часов назад СМИ сообщили о попытке госпереворота в стране.В источнике
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