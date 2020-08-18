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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Мятежники заявили об аресте президента и премьер-министра Мали

В Мали в результате мятежа военных арестованы президент страны Ибрагим Бубакар Кейта и премьер-министр Бубу Сиссе, сообщило AFP со ссылкой на руководство мятежников. Несколько часов назад СМИ сообщили о попытке госпереворота в стране.В источнике
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Московский Комсомолец

Мятежные военные в Мали схватили президента и премьера

Московский Комсомолецвчера в 13:30
РБК

В Мали восставшие военные задержали президента и премьера

РБКвчера в 14:49
RT на русском

Мятежники заявили об аресте президента и премьера Мали

RT на русскомвчера в 13:41
Интерфакс

Мятежные военные в Мали арестовали президента и премьера

Интерфаксвчера в 13:54
ТАСС

В кабмине Мали подтвердили арест президента и премьера страны

ТАССвчера в 15:39
Взгляд.ру

Мятежники арестовали президента и премьера Мали

Взгляд.рувчера в 13:28
РИА Новости

В Мали мятежники арестовали президента и премьер-министра

РИА Новостивчера в 14:04

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.
Известиявчера в 20:40
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Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Спорт-Экспрессвчера в 16:01

В Кирове сына экс-депутата Госдумы задержали за вождение в пьяном виде

Сын бывшего депутата Госдумы, члена совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Кировской области Сергея Доронина был задержан за опасное вождение в пьяном виде, сообщили РИА Новости в пресс-службе реготделения.
РИА Новостивчера в 05:56
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