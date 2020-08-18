Политика
ИзвестияМятежники в Мали арестовали премьер-министра страны и сына президента
Антиправительственное движение «Объединение патриотических сил» (M5-RFP) во вторник призвало начать широкие протестные акции. Среди его требований — отставка президента страны Ибрагима Бубакара Кейта.
Читать в источнике
Оценить71
Подробнее о событии
Показать все источники
В Мали заговорили о путче: политическая нестабильность вылилась в военный мятеж
Московский Комсомолец10:12
Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 12:30, Ашберн
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о существовании тайного свидетеля
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о существовании тайного свидетеля, который докажет невиновность артиста в смертельном ДТП в центре Москвы.
Мослента 11:13
Экономика
Экономисты оценили вероятность повторения в России дефолта 1998 года
Возможность повторения дефолта, который произошел в августе 1998 года в России, маловероятна.
Народные новости 06:36
Происшествия
Двое уроженцев Дагестана ранили прохожего в Петербурге за замечание
На Дворцовой набережной два уроженца Дагестана избили и нанесли ножевое ранение прохожему за сделанное им замечание.
РБК 12:05
Политика
Украина номер два: стала известна программа белорусской оппозиции
Опубликована антироссийская программа белорусской оппозиции, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 06:00
Политика
Путин рассказал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном
Российский лидер проинформировал белорусского коллегу о телефонных разговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, касающихся ситуации в Белоруссии.
Известия 10:58
Игры
The Stanley Parable: Ultra Deluxe отложили на 2021 год
The Stanley Parable: Ultra Deluxe появится на РС и консолях не ранее 2021 года.
Игромания.ру 11:48
Политика
В сенате США заявили о «приказе» Путина взломать компьютеры Демпартии
Президент Владимир Путин «отдал приказ» взломать компьютеры и аккаунты членов Демократической партии США в рамках предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году.
РБК 11:15
Общество
В «Формуле-1» намерены запретить режим максимальной мощности моторов
В FIA намерены запретить использование режимов двигателя с высокой мощностью в «Формуле-1» уже после Гран-при Испании, который состоялся 16 августа.
ИА Красная Весна 16 августа в 16:13
Здоровье
В ВОЗ назвали способ остановить коронавирус
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Газета.Ru 07:38
Экономика
Третья волна выплат 10 тыс. от ПФР: названо условие для выдачи денег в августе
Первый заместитель руководителя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский назвал условие, по которому власти могут произвести новый транш денег российским семьям, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 10:30
Здоровье
Назвала самый вредный продукт для почек врач-нефролог Артюхина
Врач Людмила Артюхина в интервью «Вечерней Москве» рассказала, что чрезмерное употребление соли вредит почкам.
МедиаПоток вчера в 02:43
Футбол
Юран заявил, что никто его не вызывал в РФС
Напомним, бывший тренер "Химок" Юран заявил, что его увольнение согласовал гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов.
Честный рейтинг букмекеров 10:55
Футбол
«Рубин» объявил о переходе Вячеслава Подберезкина в «Урал»
Bookmaker-ratings.ru 09:25
Игры
Новое дополнение для Total War: Three Kingdoms выйдет 3 сентября
В сети появился трейлер нового дополнения для стратегии Total War: Three Kingdoms под названием The Furious Wild.
Игромания.ру 10:39
Политика
Координационный совет ответил на обвинения Лукашенко в захвате власти
Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что создание совета является попыткой захвата власти в стране.
РБК 11:49
Финансы
Как ситуация в Белоруссии и Турции влияет на российский рубль
Курс рубля Любопытный прогноз опубликован в "Российской газете": неизвестный прежде широкой публике ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич предсказал "решающую для российского рубля неделю".
Ruposters.ru 10:29
Армия и оружие
Ракета-ледокол: Forbes восхитила смекалка российских подводников
Российская газета 03:56
Гаджеты
Первый в мире прозрачный телевизор Xiaomi за $7100 поступил в продажу
Стоимость эксклюзивного телевизора Mi TV Lux Transparent Edition составляет 7 тысяч 100 долларов.
Evo-rus.com вчера в 02:34
Здоровье
Пандемия. Саратовская полиция намерена усилить работу с населением
Руководитель регионального ГУ МВД Николай Трифионов поинтересовался, какие меры в части профилактики коронавируса еще нужны, и что требуется со стороны его ведомства, чтобы их реализовать.
Четвертая Власть 11:42
Политика
Зюганов оценил последствия «перелома Белоруссии» для России
Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства, так как у Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, «ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях».
РБК 04:53
Футбол
Брат гендиректора ФК «Спартак» Газизова покинул руководство «Уфы»
Брат генерального директора футбольного клуба "Спартак" Шамиля Газизова Рамиль Газизов больше не входит в руководство "Уфы".
ТАСС Спорт 08:33
Общество
В Могилеве и Гомеле прошли митинги в поддержку Лукашенко
Митинги в поддержку Александра Лукашенко прошли в Могилеве и Гомеле, сообщил Sputnik Беларусь.
РИА Новости 12:07
Музыка
В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»
"Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе #Максим, мы с тобой в социальных сетях по всей Украине", - отметил представитель РПЦ.
РЕН ТВ 11:57
Политика
США призвали Китай раскрыть число имеющихся у него ядерных боеголовок
По мнению Соединенных Штатов Америки, Китай обязан раскрыть полную информацию о том, сколько в их арсенале боеголовок.
ToDay News Ufa 11:06