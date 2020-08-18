Политика

ИзвестияИзвестияМятежники в Мали арестовали премьер-министра страны и сына президента

Антиправительственное движение «Объединение патриотических сил» (M5-RFP) во вторник призвало начать широкие протестные акции. Среди его требований — отставка президента страны Ибрагима Бубакара Кейта.
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Глава правительства Мали призвал мятежников успокоиться и начать диалог

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В Мали военные подняли мятеж

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Глава МИД Франции прокомментировал ситуацию в Мали

РИА Новости12:11

Мятеж военных в Мали: шведские миротворцы ООН не пострадали

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Россиянам в Мали рекомендовали не покидать дома из-за мятежа

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Мятежники в Мали арестовали несколько министров и сына президента

Взгляд.ру11:30

В Мали заговорили о путче: политическая нестабильность вылилась в военный мятеж

Московский Комсомолец10:12
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Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

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Экономисты оценили вероятность повторения в России дефолта 1998 года

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Двое уроженцев Дагестана ранили прохожего в Петербурге за замечание

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В FIA намерены запретить использование режимов двигателя с высокой мощностью в «Формуле-1» уже после Гран-при Испании, который состоялся 16 августа.
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Армия и оружие

Армия Белоруссии на западе страны приведена в полную боеготовность

Pravda.Ru 11:30
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Руководитель регионального ГУ МВД Николай Трифионов поинтересовался, какие меры в части профилактики коронавируса еще нужны, и что требуется со стороны его ведомства, чтобы их реализовать.
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