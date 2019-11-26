Армия и оружие

ИнфоросВ Мали при столкновении двух вертолетов погибли 13 французских военных

В результате столкновения двух военных вертолетов в Мали погибли тринадцать французских военных, сообщили в администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.
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В Мали в ходе операции против джихадистов погибли 13 военных из Франции

РБК05:33

В столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных

Газета.Ru06:15

В Мали 13 французских военных погибли при столкновении вертолетов

РИА Новости04:01

В столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных

Интерфакс04:30

В Париже заявили о гибели 13 французских военных в Мали

RT на русском04:19

В Мали 13 французских военных погибли при столкновении двух вертолетов

ТАСС04:03

Тринадцать французских военных погибли при столкновении двух вертолетов в Мали

Коммерсантъ05:12
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Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.
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Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
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Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
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Зачем Майкл Блумберг хочет стать президентом США

Миллиардер (состояние – $54,1 млрд), основатель и главный владелец медиакомпании Bloomberg LP (почти 90% акций) вступил в президентскую гонку, «чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку».
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Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию

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Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Газета.Ru вчера в 08:35
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Шевченко вошел в рейтинг лучших тренеров сборных, а Черчесова нет

Обнародован рейтинг лучших тренеров национальных футбольных сборных в 2019 году.
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Назван лучший по качеству жизни город России

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Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
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Директор Ротару рассказал о ее реакции на травлю в СМИ

София Ротару очень расстроена травлей в российской прессе, которая началась после известия о ее намерении выступить на новогодних шоу в нашей стране.
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Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

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Названа «настоящая причина» чеченской войны

В 1994 году в России началась Первая чеченская война (официальное название — Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия.
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Эстония призвала объединиться против агрессии России

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала международное сообщество поддержать Украину в борьбе против российской агрессии.
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МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

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Чиновники разработали условия допуска частных инвесторов на шельф

Что предлагают частным инвесторам на шельфе Минвостокразвития разработало концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к реализации проектов на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах.
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