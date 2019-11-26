Армия и оружие
ИнфоросВ Мали при столкновении двух вертолетов погибли 13 французских военных
В результате столкновения двух военных вертолетов в Мали погибли тринадцать французских военных, сообщили в администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.
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Финансы
Набиуллина предостерегла банки от операций в евро
ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Авто
Aston Martin посвятил DBS Superleggera сверхзвуковому самолету
Компания Aston Martin анонсировала спецверсию флагманского спорткара DBS Superleggera, посвященную сверхзвуковому самолету Concorde.
Спорт
Колобков считает, что Россия честно выполняла обязательства перед WADA
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что российская сторона честно выполняла свои обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA), а также предоставила ему всю необходимую информацию о данных в московской антидопинговой лаборатории.
Хоккей
«Газпром Арена» планирует принять матч «Вашингтона» в России
Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил, что стадион "Газпром Арена" на Крестовском острове может принять матч хоккейного клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", который ранее выразил желание сыграть в России.
Авто
Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать
Концерн Volvo официально заявил, что для их моторов, реализуемых на российском рынке, 100-й бензин не нужен.
Общество
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
Политика
Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
Общество
Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
Общество
В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие
Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
Политика
Зачем Майкл Блумберг хочет стать президентом США
Миллиардер (состояние – $54,1 млрд), основатель и главный владелец медиакомпании Bloomberg LP (почти 90% акций) вступил в президентскую гонку, «чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку».
Культура
Актер Виктор Семенов умер в Москве
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Происшествия
Историка Соколова могут этапировать в «Матросскую Тишину»
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, Александр Почуев сообщил, что его подзащитного могут этапировать в Москву, где поместят в следственный изолятор «Матросская Тишина».
Экономика
Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию
Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Фигурное катание
Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором
Футбол
Шевченко вошел в рейтинг лучших тренеров сборных, а Черчесова нет
Обнародован рейтинг лучших тренеров национальных футбольных сборных в 2019 году.
Общество
Назван лучший по качеству жизни город России
Общество
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Музыка
Директор Ротару рассказал о ее реакции на травлю в СМИ
София Ротару очень расстроена травлей в российской прессе, которая началась после известия о ее намерении выступить на новогодних шоу в нашей стране.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Политика
Названа «настоящая причина» чеченской войны
В 1994 году в России началась Первая чеченская война (официальное название — Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия.
Политика
Эстония призвала объединиться против агрессии России
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала международное сообщество поддержать Украину в борьбе против российской агрессии.
Экономика
Чиновники разработали условия допуска частных инвесторов на шельф
Что предлагают частным инвесторам на шельфе Минвостокразвития разработало концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к реализации проектов на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах.