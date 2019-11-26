В результате столкновения двух военных вертолетов в Мали погибли тринадцать французских военных, сообщили в администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.

В Мали при столкновении двух вертолетов погибли 13 французских военных

Спорт Колобков считает, что Россия честно выполняла обязательства перед WADA Министр спорта России Павел Колобков заявил, что российская сторона честно выполняла свои обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA), а также предоставила ему всю необходимую информацию о данных в московской антидопинговой лаборатории.

Хоккей «Газпром Арена» планирует принять матч «Вашингтона» в России Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил, что стадион "Газпром Арена" на Крестовском острове может принять матч хоккейного клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", который ранее выразил желание сыграть в России.

Общество Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.

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Политика Названа «настоящая причина» чеченской войны В 1994 году в России началась Первая чеченская война (официальное название — Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия.

Политика Эстония призвала объединиться против агрессии России Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала международное сообщество поддержать Украину в борьбе против российской агрессии.