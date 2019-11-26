Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
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В Мали в ходе операции против джихадистов погибли 13 военных из Франции

РБК05:33

В Мали 13 французских военных погибли при столкновении вертолетов

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В Мали 13 французских военных погибли при столкновении двух вертолетов

ТАСС04:03

В столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных

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