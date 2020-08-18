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РБК
РБК

В Мали восставшие военные задержали президента и премьера

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта задержан военными в столице Бамако, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в службах безопасности. Та же информация появилась у AFP, агентство уточнило, что вместе с президентом был задержан премьер-министр страны Бубу Сиссе.В источнике
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Московский Комсомолец

Мятежные военные в Мали схватили президента и премьера

Московский Комсомолец13:30
РБК

В Мали восставшие военные задержали президента и премьера

РБК14:49
RT на русском

В МИД России прокомментировали военный мятеж в Мали

RT на русском14:16
Интерфакс

Мятежные военные в Мали арестовали президента и премьера

Интерфакс13:54
Взгляд.ру

Мятежники арестовали президента и премьера Мали

Взгляд.ру13:28
ТАСС

СМИ: президент и премьер-министр Мали находятся на армейской базе Кати

ТАСС14:28
РИА Новости

В Мали мятежники арестовали президента и премьер-министра

РИА Новости14:04

У фильма о сестре Шерлока Холмса появились тизер и дата премьеры

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер многострадального фильма "Энола Холмс" (Enola Holmes) по произведениям писательницы Нэнси Спрингер с Генри Кавиллом и Милли Бобби Браун ("Очень странные дела") в главных ролях.
У фильма о сестре Шерлока Холмса появились тизер и дата премьеры
Российская газетавчера в 13:56
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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUM15:20
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В УПЦ призвали верующих «помолчать» о событиях в Белоруссии

В Украинской православной церкви призвали верующих помолчать, а не принимать какое-либо участие в политическом конфликте в Белоруссии и не выносить по этому поводу публичных "безапелляционных оценок".
РИА Новости13:33
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Крымчанка пыталась убить дочь накануне ее свадьбы

Жительница крымского города Красноперекопска нанесла своей дочери ножевое ранение в область живота накануне свадьбы, так как была против ее переезда в другой населенный пункт, сообщает региональное СУ СК России.
РИА Новости09:34
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
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Военные объекты ХАМАС дважды были атакованы самолетами ВВС Израиля

Провокации в виде отправки воздушных шаров со взрывчаткой из сектора Газа дополнились организацией беспорядков, во время которого палестинцы жгли покрышки, бросали взрывные устройства и гранаты в сторону забора безопасности на границе Израиля и сектора Газа.
Политическая Экспертиза16 августа в 10:32
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Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками МВД

По информации телеканала, на сегодняшнем заседании стало известно, что вдова погибшего Сергея Захарова Маргарита — майор МВД в запасе, сейчас работает в отделении полиции в Рязани, а сын Валерий служит в правоохранительных органах с 2014 года.
РИА Новости09:47
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