В Мали восставшие военные задержали президента и премьера
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Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта задержан военными в столице Бамако, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в службах безопасности. Та же информация появилась у AFP, агентство уточнило, что вместе с президентом был задержан премьер-министр страны Бубу Сиссе.В источнике
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