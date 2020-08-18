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РБК
РБК

В Мали восставшие военные задержали президента и премьера

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта задержан военными в столице Бамако, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в службах безопасности. Та же информация появилась у AFP, агентство уточнило, что вместе с президентом был задержан премьер-министр страны Бубу Сиссе.В источнике
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Интерфакс

Мятежные военные в Мали арестовали президента и премьера

Интерфаксвчера в 13:54
Взгляд.ру

Мятежники арестовали президента и премьера Мали

Взгляд.рувчера в 13:28
RT на русском

Мятежники заявили об аресте президента и премьера Мали

RT на русскомвчера в 13:41
Московский Комсомолец

Мятежные военные в Мали схватили президента и премьера

Московский Комсомолецвчера в 13:30
РБК

В Мали восставшие военные задержали президента и премьера

РБКвчера в 14:49
ТАСС

СБ ООН проведет в среду экстренное заседание в связи с мятежом в Мали

ТАССвчера в 16:21
РИА Новости

В Мали мятежники арестовали президента и премьер-министра

РИА Новостивчера в 14:04

Власти Гродно выполнили требования протестующих

Совет общественного согласия создан властями белорусского Гродно по требованию объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента Светланы Тихановской, местных профсоюзов, партий и представителей демократической общественности, сообщил во вторник Гродненский горисполком.
Власти Гродно выполнили требования протестующих
РИА Новостивчера в 16:40
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Тренер «Краснодара» раскритиковал судейство в матче с «Арсеналом»

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над тульским "Арсеналом" в матче третьего тура чемпионата России сезона-2020/21 выразил недовольство работой главного арбитра встречи Сергея Иванова.
РИА Новостивчера в 15:42

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
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Более ста белорусских спортсменов подписались против признания выборов

Более ста спортсменов, тренеров, спортивных журналистов и работников спортивной индустрии в Белоруссии поставили свою подпись под открытым письмом с отказом признать результат прошедших в стране президентских выборов.
РЕН ТВвчера в 11:54

Россия выступает против обсуждения ситуации в Белоруссии в СБ ООН

Напомним, ранее США и Эстония запросили обсуждения в СБ ООН ситуации в Белоруссии, где уже вторую неделю продолжаются акции протеста несогласных с официальными результатами президентских выборов.
REGNUMвчера в 14:54
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Минтруда Белоруссии заявило о незаконности забастовок на предприятиях

Политически мотивированные забастовки коллективов белорусских предприятий являются незаконными, заявил заместитель главы Министерства труда и социальной защиты Белоруссии Игорь Старовойтов 18 августа в эфире телеканала «ОНТ».
ИА Красная Веснавчера в 16:28
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Бывший госсекретарь заявил об утрате США роли лидера свободного мира

«Наступил момент, когда в результате дефицита честности у Трампа, дефицита реальной внешней политики и дефицита знаний, необходимых для того, чтобы выступать в роли мирового лидера, США впервые на моей памяти оказались в ситуации, когда они не являются лидером свободного мира», — заявил Керри.
Lenta.ruвчера в 16:43

Как связаны экономики Белоруссии и России. Что важно знать

По данным российского ЦБ, в 2018–2019 годах инвесторы из России ежегодно вкладывали в белорусскую экономику по $0,65 млрд, а общий объем накопленных инвестиций из России в Белоруссию к началу 2020 года составил $4,26 млрд.
РБК17:01

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАССвчера в 08:20
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