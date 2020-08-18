В Мали восставшие военные задержали президента и премьера

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта задержан военными в столице Бамако, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в службах безопасности. Та же информация появилась у AFP, агентство уточнило, что вместе с президентом был задержан премьер-министр страны Бубу Сиссе.