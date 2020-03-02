с чего всё началось

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек взял в заложники около 30 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на полицию. Инцидент произошел в торговом центре. По данным СМИ, напавший — бывший охранник молла, а почти все заложники — сотрудники.

На Филиппинах вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек

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