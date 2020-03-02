Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа Филиппинах вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек взял в заложники около 30 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на полицию. Инцидент произошел в торговом центре. По данным СМИ, напавший — бывший охранник молла, а почти все заложники — сотрудники.
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 издание Rappler со ссылкой на мэра города Фрэнсиса Замору, в заложниках остаются около 30 человек, большинство из них — сотрудники ТЦ. Вооруженный мужчина ранил как минимум одного из посетителей центра, его доставили в больницу.
Дождь01:14

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На Филиппинах вооруженный мужчина взял в заложники 30 человек

Газета.Ru01:16

Уволенный охранник захватил десятки заложников в Маниле

Интерфакс01:09

СМИ: около 30 сотрудников ТЦ в Маниле оказались в заложниках

ТАСС00:51

Вооружённый человек взял в заложники 27 сотрудников ТЦ в Маниле

RT на русском00:56

На Филиппинах вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек

РИА Новости00:38

В Сети появилось видео с места захвата заложников в ТЦ на Филиппинах

РБК01:36

Видео из ТЦ на Филиппинах, где в заложники взяты 30 человек

РЕН ТВ00:51
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
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Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
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Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
РИА Новости вчера в 10:34
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Турция не хочет противостоять России в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
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Происшествия

16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

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Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян сказала, что это режим питания очень правильный и очень полезный для организма.
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"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
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Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
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Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
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Армия и оружие

Путин рассказал о новом гиперзвуковом оружии России

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«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»

"Реал" обыграл "Барселону" в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридской команды.
Газета.Ru вчера в 16:54
Культура

Умерла народная артистка России Мария Антонова

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Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
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На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

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