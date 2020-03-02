Происшествия
РИА НовостиНа Филиппинах вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек
В столице Филиппин Маниле вооруженный человек взял в заложники около 30 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на полицию. Инцидент произошел в торговом центре. По данным СМИ, напавший — бывший охранник молла, а почти все заложники — сотрудники.
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с чего всё началось
Как пишет издание Rappler со ссылкой на мэра города Фрэнсиса Замору, в заложниках остаются около 30 человек, большинство из них — сотрудники ТЦ. Вооруженный мужчина ранил как минимум одного из посетителей центра, его доставили в больницу.Дождь01:14
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