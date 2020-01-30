Общество

Официальный сайт ЧереповцаОфициальный сайт ЧереповцаС 1 февраля в России вырастут социальные выплаты

С 1 февраля на 3% увеличится ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников. Проиндексирован будет и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Он предоставляется в натуральной или денежной форме.
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Федеральным льготникам с 1 февраля увеличат размер ежемесячных выплат

Комсомольская правда01:01

Российским ветеранам и инвалидам увеличили выплаты

Lenta.ruвчера в 16:06

Кому с 1 февраля увеличат ежемесячные денежные выплаты?

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Поездки на метро станут дороже, а льготники получат больше денег. Что изменится в России с 1 февраля

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Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

Российская газета29 января в 21:00

Ежемесячная денежная выплата станет больше

27 плюсвчера в 03:45

Ежемесячную выплату федеральным льготникам увеличат с 1 февраля на Колыме

MagadanMedia.ru28 января в 21:15
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