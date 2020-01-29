Общество

Газета.RuГазета.RuВыплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют

С 1 февраля россиян ожидает целый ряд изменений. Так, выплаты для пенсионеров и льготников будут проиндексированы на 3%. Под нововведение подпадают 60 категорий граждан, которые имеют право на помощь от государства. В частности, размер выплат вырастет для участников ВОВ и инвалидов.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Известия16:02

Что изменится с 1 февраля: индексация льготникам, электронные трудовые книжки

Московский Комсомолец12:51

Кому с 1 февраля увеличат ежемесячные денежные выплаты?

Аргументы и Фактывчера в 16:14

Поездки на метро станут дороже, а льготники получат больше денег. Что изменится в России с 1 февраля

Телеканал 360°08:13

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС03:13

Февраль. Вступает в силу

Российская газета11:08

Федеральным льготникам с 1 февраля на 3% повысят ежемесячные выплаты

Кам 2427 января в 19:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 18:00, Ашберн
Происшествия

Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом

В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 15:15
Политика

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников

Известия 15:00
Культура

Доспехи армии Нильфгаарда поменяют во втором сезоне «Ведьмака»

Ранее Хиссрич высказалась о дизайне брони Нильфгаарда в первом сезоне, а позже стало известно, что во втором сезоне «Ведьмака» сменят дизайнера костюмов.
Cyber.sports.ru 14:45
Фигурное катание

Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира

Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
Российская газета 17:01
Футбол

Уле Гуннар Сульшер: «Горжусь игроками „МЮ“ после победы над „Сити“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после победы над «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги (1:0) признался, что гордится своими игроками.
Спорт-Экспресс вчера в 22:58
Происшествия

Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова

РИА Новости 12:51
Политика

Помпео прибыл с официальным визитом на Украину

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Киев для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским, украинскими топ-чиновниками и представителями бизнеса.
ТАСС 15:51
Авто

Nissan запустил онлайн-сервис для поиска автомобилей у дилеров

Компания Nissan объявила о запуске на территории России онлайн-сервис «Автомобили в наличии».
Движок вчера в 05:00
Общество

Занятия первой смены отменены в южно-сахалинских школах

Сахалин.Инфо 15:07
Футбол

Кокорин не исключил расторжения контракта с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отреагировал на информацию о том, что он намерен разорвать контракт с петербургским клубом.
NewInform 07:06
Здоровье

В США коронавирус впервые передался от человека к человеку

В США зарегистрирован первый случай передачи коронавируса от человека к человеку, передает ТАСС.
Рамблер 15:10
Происшествия

Сестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону

Газета.Ru 15:55
Политика

Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар

RT на русском вчера в 15:08
Общество

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Вести.Ru 11:32
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 08:37
Энергетика

Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»

Нефтегазовая компания «PGNiG» считает, что соглашение с «Газпромом» повлияло на стоимость ее акций на рынке.
ГЛАС.RU 11:01
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Ялтинской конференции

Известия 17:46
Экономика

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
ТАСС 06:05
Футбол

Федор Смолов перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды

РИА Новости 13:12
Технологии

Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
РИА Новости 15:40
Энергетика

Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти

Колтович отметил, что Минску не удалось договориться с Москвой об изменении тарифа, поэтому он изменится в соответствии с тем порядком, который был принят ранее, — на прогнозный уровень инфляции в России плюс 3 п. п. В декабре белорусская компания "Гомельтранснефть Дружба", перекачивающая нефть, сообщала о планах повысить тариф на транзит топлива на 16,6%.
РБК 11:16
Происшествия

Ликвидирован пожар на крыше Минпромэнерго Дагестана в Махачкале

Позже огонь перекинулся на кровлю здания министерства промышленности и энергетики Дагестана.
Интерфакс 11:54
Футбол

Барселона — Леганес 5:0

ProstoProSport 12:00
Гаджеты

Caviar выпустила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck

Основной для нового проекта стал смартфон iPhone 11 Pro, который получил титановый корпус и дизайн в стиле американского пикапа.
Astera 09:56
Общество

РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем

В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
РБК 12:37
Общество

Россия закрывает границу с Китаем

С 31 января вводится ограничение на перемещение из Китая в Россию и обратно в 16 пропускных пунктах, сообщает РИА Новости.
DonDay-Волгодонск 07:52
Здоровье

Китайцы необычными способами защищаются от коронавируса

Цензуры.Нет 04:15
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала об увеличении груди

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» актриса Юлия Михалкова рассказала правду о своем размере груди.
АиФ Урал 00:32
Авто

В России в 1,5 раза выросли продажи электромобилей с пробегом

SpeedMe вчера в 05:48
Общество

В Болгарии осквернили памятник советскому солдату — освободителю

RT на русском 05:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное