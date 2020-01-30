Общество

Марийская правдаМарийская правдаВ Марий Эл социальные выплаты льготникам увеличатся с 1 февраля

С начала февраля в Марий Эл увеличатся социальные выплаты федеральным льготникам. Социальные выплаты подрастут с 1 февраля почти у 74 тысяч жителей Марий Эл - федеральных льготников.
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