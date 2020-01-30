Общество
Марийская правдаВ Марий Эл социальные выплаты льготникам увеличатся с 1 февраля
С начала февраля в Марий Эл увеличатся социальные выплаты федеральным льготникам. Социальные выплаты подрастут с 1 февраля почти у 74 тысяч жителей Марий Эл - федеральных льготников.
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Что изменится с 1 февраля: индексация льготникам, электронные трудовые книжки
Московский Комсомолец12:51
С 1 февраля выросли размеры ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам и стоимость набора соцуслуг
Полуостров Камчатка27 января в 19:04
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