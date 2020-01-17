Экономика
ГТРК Марий ЭлВ Марий Эл в январе у почти 150 тысяч пенсионеров повысилась пенсия
По республике Марий Эл почти 150 тысяч рублей пожилых людей получили прибавку к пенсии. Об этом сообщает Отделение ПФР по Марий Эл.
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В Карелии проиндексирована средняя страховая пенсия по старости
Московский Комсомолец16 января в 05:29
Более 157 тысяч неработающих амурских пенсионеров в январе получат прибавку к пенсии
Зейские Огни15 января в 03:24
Пенсионный фонд подсчитал средний размер пенсий в Карелии после повышения
Столица на Онего15 января в 07:09
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