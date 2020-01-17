Экономика

ГТРК Марий ЭлГТРК Марий ЭлВ Марий Эл в январе у почти 150 тысяч пенсионеров повысилась пенсия

По республике Марий Эл почти 150 тысяч рублей пожилых людей получили прибавку к пенсии. Об этом сообщает Отделение ПФР по Марий Эл.
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