Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов о запуске МЦД, парковках и каршеринге Запуск на прошлой неделе Московских центральных диаметров (МЦД) сопровождался техническими накладками: возникли проблемы с длиной поездов, работой билетной системы, расписанием аэроэкспресса.

с чего всё началось

Проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с газетой "Коммерсант".

В Мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД

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