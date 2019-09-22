Единоборства

Российская газетаРоссийская газетаВ Мехико турнир UFC завершился беспорядками

Турнир UFC Fight Night 159, который проходил в Мехико завершился беспорядками. Произошло это после того, как главный поединок вечера, в котором встречались мексиканец Яир Родригес и американец Джереми Стивенс был завершен уже на 20-й секунде.
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Родригес – Стивенсу: «Ты единственный, кому придется с этим жить»

Sports.ru02:00

Болельщики забросали октагон бутылками на турнире UFC

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Главный бой UFC Fight Night 159 признан несостоявшимся

Советский спорт00:01

Главный бой UFC Fight Night 159 признан несостоявшимся. Фанаты забросали бойца бутылками

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Тычок в глаз, слезы и фанаты, бросающие бутылки в бойцов. UFC в Мексике закончился безумием

Sport24.ru00:40

Главный бой турнира UFC был признан несостоявшимся

Bookmaker-ratings.ru01:45

Ад в Мехико: бойца UFC забросали бутылками, его противник расплакался

Спорт-Экспрессвчера в 23:40
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Политика

Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»

Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
Происшествия

Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн

Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.
РБК вчера в 19:59
Политика

Порошенко отказался садиться в тюрьму

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть, в частности глава страны Владимир Зеленский, не сможет посадить его в тюрьму.
Газета.Ru 00:12
Армия и оружие

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
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Спорт

Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК вчера в 17:38
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда

21 сентября на предсезонном турнире в Словакии российская фигуристка Александра Трусова на первом для себя международном турнире установила два мировых рекорда.
МонаВиста вчера в 10:51
Шоу-бизнес

СМИ назвали размер пенсий российских артистов

Пенсия певицы Лолиты Милявской в 55 лет составляет 21 тыс. рублей, а 82-летнего телеведущего Николая Дроздова - 30 тыс. рублей Совсем другая сумма у российского артиста балета Николая Цискаридзе.
Газета.Ru вчера в 21:58
Армия и оружие

Шойгу не исключил отмену военного призыва

Министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность отмены обязательного призыва на военную службу.
Коммерсантъ 02:39
Происшествия

В Албании 68 человек получили ранения в результате серии землетрясений

В субботу не менее 68 человек получили ранения различной степени тяжести в результате серии землетрясений в Албании.
Российская газета вчера в 19:36
Футбол

Дубль Мелкадзе помог «Тамбову» обыграть «Ростов»

Metaratings вчера в 13:53
Шоу-бизнес

Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
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Общество

Тайфун «Тапа» принесет штормовой ветер к побережью Приморья

Если тайфун окажется ближе к Японии, то в Приморье не будет сильных дождей. Но в любом случае обеспечен сильный ветер.
Российская газета 20 сентября в 02:53
Здоровье

Врачи предупредили об опасности проживания в однокомнатных квартирах

Газета.Ru вчера в 07:09
Политика

Американская разведка обеспокоена разговором Трампа с Зеленским

21 сентября стало известно, что разведчик США подал вышестоящему начальству рапорт о разглашении президентом США Дональдом Трампом совершенно секретной информации в телефоном разговоре с одним из лидеров иностранного государства.
МонаВиста вчера в 03:18
Футбол

Хеведес оценил расклады «Локомотива» в Лиге чемпионов

Защитник московского "Локомотива" и сборной Германии Бенедикт Хеведес оценил расклады в квартете D Лиги чемпионов.
Газета.Ru 00:26
Армия и оружие

Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
ТАСС вчера в 21:37
Армия и оружие

NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Футбол

Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол

Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Происшествия

Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

REGNUM 20 сентября в 04:42
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В столице стартовали продажи iPhone 11

Molnet.ru 20 сентября в 03:55
Игры

Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр Steam

Запрет на перепродажу игр, которого пытаются добиться разработчики, противоречит законам Евросоюза, поскольку в этом регионе все товары, включая программное обеспечение, могут продаваться без разрешения производителя или первоначального продавца.
News.ru 20 сентября в 10:33
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РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина в РПЛ

Газета.Ru 02:23
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Появились снимки обновлённой BMW 5 Series G30

Производство BMW 5 серии в кузове G30 активно ведётся ещё с 2017 года.
CarsWeek.ru 20 сентября в 13:38
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Врачи призвали водителей не забывать о пользе 10 тыс. шагов в день

Чтобы избежать проблем со здоровьем, врачи призывают водителей не забывать о пользе 10 тыс. шагов в день.
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Армия и оружие

Крылатые ракеты «Калибр» модернизировали после испытаний в Сирии

Крылатые ракеты "Калибр" прошли модернизацию после применения в Сирии, что позволило сократить время закладки полетного задания, рассказал министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 02:08
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Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области

В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM вчера в 08:55
Гаджеты

Плата Biostar Racing B365GTQ поможет создать компактный игровой ПК

Новинка, использующая набор логики Intel B365, позволяет сформировать относительного компактный компьютер игрового класса.
3DNews 20 сентября в 08:52
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