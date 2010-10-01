Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом в Мексике достигло 406, за последние сутки умерли 74 инфицированных пациента. Об этом сообщил во вторник вечером главный эпидемиолог министерства здравоохранения республики Хосе Луис Аломия.

В Мексике число умерших пациентов с коронавирусом превысило 400

Общество Во Владимирской области подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом Четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены за сутки во Владимирской области, число заболевших в регионе выросло на до 159, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по региону. 239

Спорт Назван состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала список спортсменов, которые в следующем сезоне будут проходить подготовку в сборной России.

Шоу-бизнес Стало известно, как Джиган лечится в реабилитационном центре Курс лечения длится от нескольких недель до нескольких месяцев. В отличие от рехаба в Майами, на этот раз за Джиганом следят строго. 7

Происшествия Замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан за взятку В Следственном комитете РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Общество Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года. 823

Армия и оружие Минобороны получило модернизированную самоходную пушку 2С7М «Малка» Орудие уже успешно прошло полный цикл испытаний, в ходе которых специалисты проверили характеристики подвижности, надежности ходовой части, силовой установки и трансмиссии.

Экономика Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. 3,5K

Общество Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня. 168

Общество В России приостановлена плановая вакцинация Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман. 5,3K

Общество В Татарстане выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом За последние сутки в Татарстане зарегистрирован 21 новый случай коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. 117

Политика В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. 1,7K

Общество Среди новых заболевших коронавирусом на Дону есть дети В правительстве Ростовской области рассказали о детях среди новых зараженных коронавирусом в регионе.

Политика Россия опровергла обвинения США в проведении ядерных испытаний Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепе заявили, что Россия в 2019 году якобы проводила эксперименты с ядерным оружием. 159

Общество В Липецкой области вводится пропускной режим Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области. 313

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК. 2,6K

Политика Путин поручил правительству оценить меры против COVID-19 в регионах Президент России Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета до 20 апреля проанализировать и дать оценку мерам по борьбе с коронавирусом, которые принимаются в регионах РФ.

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4,4K

Шоу-бизнес Экс-жена Гогунского назвала причину развода с актером Женщина призналась, что он не платит алименты Бывшая супруга звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, Ирина Маирко, откровенно рассказала о своей личной жизнью. 1

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 31