Общество
ТАССВ Мексике число умерших пациентов с коронавирусом превысило 400
Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом в Мексике достигло 406, за последние сутки умерли 74 инфицированных пациента. Об этом сообщил во вторник вечером главный эпидемиолог министерства здравоохранения республики Хосе Луис Аломия.
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Общество
Во Владимирской области подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом
Четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены за сутки во Владимирской области, число заболевших в регионе выросло на до 159, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:27
Общество
В России за сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 3338 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru вчера в 04:57
Спорт
Назван состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала список спортсменов, которые в следующем сезоне будут проходить подготовку в сборной России.
Pravda.Ru 03:01
Шоу-бизнес
Стало известно, как Джиган лечится в реабилитационном центре
Курс лечения длится от нескольких недель до нескольких месяцев. В отличие от рехаба в Майами, на этот раз за Джиганом следят строго.
Lisa.ru вчера в 13:30
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен
Газета.Ru 03:40
Происшествия
Замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан за взятку
В Следственном комитете РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Pravda.Ru 03:54
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
Армия и оружие
Минобороны получило модернизированную самоходную пушку 2С7М «Малка»
Орудие уже успешно прошло полный цикл испытаний, в ходе которых специалисты проверили характеристики подвижности, надежности ходовой части, силовой установки и трансмиссии.
РИА Новости 02:05
Экономика
Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат
Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Lenta.ru вчера в 09:18
Общество
Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса
Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.
РИА Новости вчера в 18:49
Общество
В России приостановлена плановая вакцинация
Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
Общество
Назван симптом, который отличает коронавирус от простуды
Smolnarod.ru 00:13
Кино
Состоялся релиз мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge
Игромания.ру 14 апреля в 09:32
Общество
Врачи назвали нулевого пациента с коронавирусом в России
Капитал страны вчера в 12:51
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
В Татарстане выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в Татарстане зарегистрирован 21 новый случай коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Республика Татарстан 03:55
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Общество
Среди новых заболевших коронавирусом на Дону есть дети
В правительстве Ростовской области рассказали о детях среди новых зараженных коронавирусом в регионе.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:17
Политика
Россия опровергла обвинения США в проведении ядерных испытаний
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепе заявили, что Россия в 2019 году якобы проводила эксперименты с ядерным оружием.
REGNUM 03:43
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 14 апреля в 13:16
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости 14 апреля в 13:36
Политика
Путин поручил правительству оценить меры против COVID-19 в регионах
Президент России Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета до 20 апреля проанализировать и дать оценку мерам по борьбе с коронавирусом, которые принимаются в регионах РФ.
РИА Новости 04:18
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Шоу-бизнес
Экс-жена Гогунского назвала причину развода с актером
Женщина призналась, что он не платит алименты Бывшая супруга звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, Ирина Маирко, откровенно рассказала о своей личной жизнью.
WomanHit.ru вчера в 12:09
Шоу-бизнес
Брухунова раскритиковала Ивлееву, назвав ее катастрофой
Gazeta.SPb вчера в 19:50
Общество
Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 13 тыс. человек
Новые 1489 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве.
ТАСС 14 апреля в 04:04
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Здоровье
Сразу у 60 жителей Красноярского края подтвердился коронавирус
За последние сутки коронавирус подтвердился еще у 60 жителей Красноярского края, сообщает оперативный штаб по COVID-19.
Московский Комсомолец 03:39
Армия и оружие
Российские летчики показали на видео странные маневры F-16 ВВС Польши
Неизвестный пользователь опубликовал в Сети ролик, на котором запечатлены странные маневры польского истребителя F-16.
ФАН 13 апреля в 11:08