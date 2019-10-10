Футбол

Live24Live24В Мексике фанат попросил футболистку о фото, а сам схватился за грудь

Один из любителей футбола и женской красоты попросил её о совместном фото, но в голове у него были совсем другие мысли. Он передал Уэрте свой смартфон, чтобы та сделала с ним селфи. В момент кадра болельщик взял футболистку за грудь.
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Положившему руку на грудь фанату могут запретить вход на стадион

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Фанат схватил футболистку за грудь и спровоцировал скандал

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Фанат схватил футболистку за грудь во время селфи, теперь ему хотят запретить проход на стадион

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Мужчина, схвативший футболистку за грудь, объяснил свой поступок

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Матч между женскими командами закончился скандалом из-за фаната, обнявшего футболистку за грудь

Спорт-Экспрессвчера в 18:36

Мексиканский болельщик во время совместного фото схватил футболистку за грудь

LiveResult.Ru04:42
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
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Пересадка бактерий из здорового влагалища вылечила вагиноз

Израильские ученые выяснили, что лечить даже устойчивый к антибиотикам вагиноз можно «пересадкой» вагинальной жидкости от здоровых женщин.
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Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге

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Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
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Сбежавшую в Грузию полковника МВД РФ поймали в Ростове

Объявленную в международный розыск экс-начальницу отдела дознания полиции Пролетарского района Ростова-на-Дону Наталью Разумную задержали в Ростове.
Газета.Ru вчера в 17:02
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Sony подтвердила анонс PlayStation 5

Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.
MobiDevices 08 октября в 09:43
Армия и оружие

В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе

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Подсчитана доля мигрантов в России

Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Lenta.ru вчера в 23:09
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В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина

В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
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Украинские радикалы со стрельбой прорвались в Донбасс

ТВ Центр вчера в 09:52
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В Тюменской области учитель ОБЖ поколотил учеников

Более двух сотен комментариев оставили пользователи соцсети "ВКонтакте" под видеозаписью, сделанной на уроке ОБЖ в 9 классе школы поселка Боровский.
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Взрыв прогремел рядом с аэропортом в австрийском Линце

По данным РИА Новости, взрыв произошел на предприятии по утилизации мусора, которое располагается недалеко от аэропорта.
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В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
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Армия и оружие

Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, осудившие военную операцию Анкары в Сирии.
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Политика

Украинский музыкант пожелал украинским солдатам погибнуть в Донбассе

Харьковский музыкант Петр Мальцев пожелал смерти солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвинив их в «стрельбе по своим городам».
Lenta.ru 06:16
Общество

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе

Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук.
Коммерсантъ 07:04
Политика

Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.
Взгляд.ру 04:20
Политика

Зеленский собрал журналистов на фудкорте

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Политика

Путин назначил новых глав трех управлений президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении новых глав трех управлений президента - управления информационного и документационного обеспечения, управления по вопросам госслужбы и кадров и управления по обеспечению конституционных прав граждан.
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Экономика

В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине

Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости 08 октября в 21:21
Происшествия

В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе

Прокурорские работники Башкирии выехали на предприятие "Полиэф", где из-за обрушения резервуара со сточными водами разлилась загрязненная жидкость, сообщили в надзорном ведомстве.
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Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина

Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.
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Происшествия

В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку

В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
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Дисплей 2.0. Samsung обещает перевернуть индустрию

Южнокорейская компания заявила, что подобные инвестиции позволят Samsung предложить клиентам совершенно новые экраны, которые полностью изменят индустрию дисплеев.
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Финансы

Центробанк снизит прогноз по инфляции на 2019 год

Свое решение регулятор объяснил продолжающимся замедлением темпов роста цен: тогда ЦБ прогнозировал, что инфляция вернется к целевым 4% уже в начале 2020 г. Регулятор не исключал, что еще раз снизит ставку на одном из ближайших заседаний и перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине следующего года.
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Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии

Ранее сообщалось, что турецкая армия вступила в бой с курдскими отрядами ДСС на севере Сирии.
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Зеленский заявил, что Украина должна контролировать границу с РФ

Президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что Украина должна контролировать госграницу с Россией.
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Лера Кудрявцева показала редкое фото с мужем и дочкой

Звезда призналась, что ей очень непросто сдерживаться чтобы не показать девочку своим поклонникам.
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Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»

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Выставка «Импрессионизм и испанское искусство» открывается в Москве

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