Футбол

Live24Live24В Мексике фанат попросил футболистку о фото, а сам схватился за грудь

Один из любителей футбола и женской красоты попросил её о совместном фото, но в голове у него были совсем другие мысли. Он передал Уэрте свой смартфон, чтобы та сделала с ним селфи. В момент кадра болельщик взял футболистку за грудь.
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