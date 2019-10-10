Футбол
Live24В Мексике фанат попросил футболистку о фото, а сам схватился за грудь
Один из любителей футбола и женской красоты попросил её о совместном фото, но в голове у него были совсем другие мысли. Он передал Уэрте свой смартфон, чтобы та сделала с ним селфи. В момент кадра болельщик взял футболистку за грудь.
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Матч между женскими командами закончился скандалом из-за фаната, обнявшего футболистку за грудь
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Фанат схватил футболистку за грудь во время селфи, теперь ему хотят запретить проход на стадион
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Объявленную в международный розыск экс-начальницу отдела дознания полиции Пролетарского района Ростова-на-Дону Наталью Разумную задержали в Ростове.
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