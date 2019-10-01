Футбол
Live24В Мексике фанат попросил футболистку о фото, а сам схватился за грудь
Один из любителей футбола и женской красоты попросил её о совместном фото, но в голове у него были совсем другие мысли. Он передал Уэрте свой смартфон, чтобы та сделала с ним селфи. В момент кадра болельщик взял футболистку за грудь.
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Матч между женскими командами закончился скандалом из-за фаната, обнявшего футболистку за грудь
Спорт-Экспрессвчера в 18:36
Фанат схватил футболистку за грудь во время селфи, теперь ему хотят запретить проход на стадион
Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:35
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:42, Ашберн
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Экономика
Греф заявил о минимальных последствиях утечки данных в Сбербанке
7 октября в Сбербанке рассказали, что сотрудник организации, виновный в утечке данных клиентов, в конце сентября текущего года продал одной из преступных групп в «теневом» интернете 5 тыс. учетных записей кредитных карт.
Известия 05:02
Политика
Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены
После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс вчера в 03:51
Общество
Подсчитана доля мигрантов в России
Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Lenta.ru вчера в 23:09
Политика
Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году
Украина не сможет полностью достичь поставленной цели соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года.
Известия вчера в 19:45
Энергетика
В США пообещали падение цен на нефть
Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 23:32
Армия и оружие
Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГ.
Газета.Ru 01:26
Здоровье
Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
«Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней, как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — завила Байбарина.
РБК 05:02
Происшествия
Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка
В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Lenta.ru 03:55
Происшествия
В Волгоградской области нашли двух пропавших детей
Мальчики пропали накануне в Камышинском районе Волгоградской области. Волгоградская область, 10 октября / «Волга-Медиа.ру» /.
Волга-Медиа 05:35
Происшествия
Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку
Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Lenta.ru 03:25
Экономика
В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
RT на русском 03:57
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Общество
Ужесточить ответственность за неуплату алиментов предложил Минюст
Новым законопроектом Минюст предлагает ввести полную ответственность для должников даже при редких выплатах.
Дума ТВ 04:53
Гаджеты
На следующей неделе Google может представить свой первый 5G-смартфон
В сообщении говорится, что на мероприятии Google помимо ожидаемых Pixel 4 и Pixel 4 XL могут состояться анонсы смарт-часов, ноутбука и 5G-смартфона.
3DNews вчера в 10:01
Происшествия
Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей
Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
BFM.ru 08 октября в 15:18
Политика
Зарплаты и пенсии военным решили снова проиндексировать
Комитет Государственной Думы по обороне намерен внести поправки об индексации зарплат и пенсий военных ко второму чтению бюджета на 2020 год.
Суть событий 04:37
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:25
Космос
У Сатурна нашли 20 новых спутников
Группа американских астрономов из Института Карнеги обнаружила 20 новых спутников Сатурна.
Lenta.ru вчера в 02:34
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Политика
Зеленский выступил против применения силы к ветеранам в Золотом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с ветеранами, которые хотят заблокировать разведение войск в Золотом необходимо разговаривать, силу применять не следует.
РИА Новости 05:14
Общество
Дочка Джоли превращается в копию отца
Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.
7Дней.ру 08 октября в 12:00
Политика
Российскую журналистку Юлию Юзик освободили в Иране
Ведомости вчера в 19:16
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Политика
Зеленский: «Украина никогда не сдаст свою территорию и независимость»
Президент Украины Зеленский заявил, что Украина никогда не отдаст свои территории и никогда не потеряет свою независимость.
ИА Новороссия 05:28
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри планируют переехать в Канаду
Как пишет Cosmopolitan, супруга наследного британского принца попросту устала от постоянного осуждения ее поступков и нарядов, разборов ее личной жизни и любых высказываний в прессе.
Дни24 05:19
Здоровье
Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян
Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru 01:49
Политика
Евродепутат назвал коррупцию на Украине «российским продуктом»
Евродепутат от Болгарии Александр Александров-Йорданов в ходе проходивших в Европарламенте слушаний по Украине заявил, что коррупция в стране является результатом российского влияния, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:56