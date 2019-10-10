Футбол
Национальная служба новостейВ Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
Мексикaнский болельщик после товaрищеского мaтчa между женскими клубaми «Хьюстон Дэш» (СШA) и «Тигрес» (Мексикa) сфотогрaфировaлся с полузaщитницей aмерикaнской комaнды Софией Уэртой и спровоцировaл скандал. Об инциденте сообщaет портaл Fut Femenil нa своей стрaнице в Twitter.
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Фанат схватил футболистку за грудь во время селфи, теперь ему хотят запретить проход на стадион
Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:35
Матч между женскими командами закончился скандалом из-за фаната, обнявшего футболистку за грудь
Спорт-Экспрессвчера в 18:36
В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
Национальная служба новостей08:42
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По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
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Компания AliExpress планирует открыть в России онлайн-магазин по продаже электроники, сообщает «РБК».
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В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России на поле стадиона "Лужники" в Москве разгромила национальную команду Шотландии, забив четыре безответных мяча – 4:0. Первый тайм завершился без забитых мячей.
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