Футбол

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВ Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки

Мексикaнский болельщик после товaрищеского мaтчa между женскими клубaми «Хьюстон Дэш» (СШA) и «Тигрес» (Мексикa) сфотогрaфировaлся с полузaщитницей aмерикaнской комaнды Софией Уэртой и спровоцировaл скандал. Об инциденте сообщaет портaл Fut Femenil нa своей стрaнице в Twitter.
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Болельщик взял футболистку за грудь, скандал в Мексике, фото

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Фанат схватил футболистку за грудь во время селфи, теперь ему хотят запретить проход на стадион

Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:35

Мексиканский фанат взял футболистку за грудь во время селфи. Теперь ему угрожают расправой

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Газета.Ru05:52

Фанат схватил футболистку за грудь и спровоцировал скандал

Lenta.ru05:51

Матч между женскими командами закончился скандалом из-за фаната, обнявшего футболистку за грудь

Спорт-Экспрессвчера в 18:36

В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки

Национальная служба новостей08:42
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Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Lenta.ru 11:11
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Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

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Пропавшую в Саратове девятилетнюю школьницу обнаружили мертвой

Пропавшую 9 октября в Саратове девятилетнюю девочку обнаружили мертвой.
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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

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На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.
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Теннис. Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае

Первая ракетка России Дании Медведев провел поединок 1/8 финала на престижном турнире в Шанхае.
Bookmaker-ratings.ru 03:12
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Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
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Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами

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РИА Новости 21:19
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Возможный расчленитель назвал убийцей другого. Что случилось 8 октября

Следователи просили на 72 часа продлить задержание 38-летнего Цырен-Доржи Цыренжапова, который проходит главным подозреваемым в убийстве.
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Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК 22:07
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Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

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Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах

Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
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Газета.Ru 13:59
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Специалисты исследовательского холдинга «Ромир» подсчитали, что в сентябре 2019 года повседневные расходы россиян уменьшились в сравнении с августом на 3,6 процента.
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Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз

Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Экономика

В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России

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Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина

Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru вчера в 20:26
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Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России

На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.
РБК 07:20
Общество

В Самарской области многодетного отца хотят лишить родительских прав из-за отсутствия телевизора

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По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 21:28
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Институт мировых цивилизаций прекратил сотрудничество с Бочкаревой

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Пранкеры Лексус и Вован разыграли сенатора США

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Экономика

AliExpress откроет в России онлайн-магазин электроники

Компания AliExpress планирует открыть в России онлайн-магазин по продаже электроники, сообщает «РБК».
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Диакон Эчмиадзина Наири Срапионян сообщил журналистам, что для них выбрали христианские имена Эгине и Гаяне.
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Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
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Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020

В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России на поле стадиона "Лужники" в Москве разгромила национальную команду Шотландии, забив четыре безответных мяча – 4:0. Первый тайм завершился без забитых мячей.
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Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
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