Футбол
Национальная служба новостейВ Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
Мексикaнский болельщик после товaрищеского мaтчa между женскими клубaми «Хьюстон Дэш» (СШA) и «Тигрес» (Мексикa) сфотогрaфировaлся с полузaщитницей aмерикaнской комaнды Софией Уэртой и спровоцировaл скандал. Об инциденте сообщaет портaл Fut Femenil нa своей стрaнице в Twitter.
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Фанат схватил футболистку за грудь во время селфи, теперь ему хотят запретить проход на стадион
Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:35
Матч между женскими командами закончился скандалом из-за фаната, обнявшего футболистку за грудь
Спорт-Экспрессвчера в 18:36
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 13:26, Ашберн
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Согласно опубликованными в сеть фото, турецкая сторона направила в бой ранние модификации.
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Фонд Навального признан иностранным агентом
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Lenta.ru вчера в 05:27
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Зеленский заявил о «плане Б» по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть "план Б" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 11:03
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ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Екатеринбурге ребенок погиб при пожаре в жилом доме
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В Steam можно будет пройти игры с локальным мультиплеером по сети
Valve может добавить в Steam функцию, которая позволит запускать игры с локальным кооперативом по сети.
CyberSport.ru 05:13
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Трамп пригрозил Турции «сильным ударом» из-за военной операции в Сирии
Вашингтон внимательно следит за военной операцией Анкары в Сирии и готов "сильно ударить" по Турции, если она не будет "играть по правилам", заявил президент США Дональд Трамп.
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Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень
Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
REGNUM 08 октября в 10:46
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
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Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
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Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
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Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
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AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
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Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
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Астроном проверил возможность жизни на орбите черной дыры
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Армия и оружие
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МИД России назвал грубой провокацией и примером распространения фейковых новостей публикацию норвежского интернет-издания AldriMer о действиях российского спецназа на территории королевства, сообщили ТАСС в ведомстве.
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